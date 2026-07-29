Dany toma decisión que pone en jaque su relación con Mauricio en Pa' seguirte queriendo, ¿cuál fue?

La relación entre Dany y Mauricio atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de que ella tomara una decisión pensando en el bienestar de su hija Consuelo, pero que podría cambiar por completo el rumbo de la pareja.

¿Cuál fue la decisión de Dany que afectará su relación con Mauricio?

El conflicto comenzó cuando Lorenzo, padre de Consuelo, le pidió a Dany que la menor se fuera a vivir con él a Londres durante un año. Además, le ofreció a Dany viajar junto a su hija con los gastos cubiertos para acompañarla durante ese tiempo.

Aunque la propuesta tomó por sorpresa a Dany, quien quedó dividida entre su relación con Mauricio y el bienestar de Consuelo, la situación cambió cuando la niña le expresó la ilusión que le hacía viajar y le propuso que ambas se fueran juntas para no tener que separarse.

La idea surgió después de que Mauricio intentara convencer a Consuelo de quedarse en Colombia, diciéndole que su mamá estaría muy triste si ella se iba. Sin embargo, la menor encontró una solución distinta: que Dany viajara con ella a Londres.

Al ver la emoción de su hija y en medio de los problemas que ya venía enfrentando con Mauricio, Dany decidió aceptar la propuesta y viajar con Consuelo, convencida de que era la mejor decisión para ambas.

Dany decidió viajar a Londres junto con su hija Consuelo (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Mauricio al enterarse de la decisión de Dany?

Aunque Dany ya había tomado la decisión, prefirió no contarle de inmediato a Mauricio. Su intención era hablar del tema durante una cena romántica que él había organizado para intentar reconciliarse, luego de varios desacuerdos en los que ella sentía que su pareja la hacía sentir invisible.

Sin embargo, los planes cambiaron inesperadamente. Consuelo le contó el secreto a Isabel y ambas terminaron discutiendo. Isabel consideraba que la decisión de viajar solo empeoraría la crisis que atravesaban Dany y Mauricio, por lo que la discusión se salió de control.

Jorge, quien estaba al cuidado de las niñas, decidió llevarlas de regreso a la casa. Allí, en medio de la conversación, Consuelo terminó revelando sin querer que Dany viajaría con ella a Londres.

Mauricio quedó completamente sorprendido al enterarse de la noticia por boca de la menor y no de su pareja. La situación generó un nuevo enfrentamiento entre ambos, pues el hombre le reclamó haber tomado una decisión tan importante sin hablarlo antes con él.

Mauricio le confesó que le angustiaba imaginar a Dany y a Lorenzo compartiendo tiempo como una familia en Londres. Además, admitió que uno de sus mayores temores era que ella decidiera quedarse allí de forma definitiva.