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Se revela la causa de muerte de la madre de Kris Jenner: padecía una grave enfermedad

Sale a la luz los detalles de la dura enfermedad que enfrentaba MJ, madre de Kris Jenner y así mismo, la causa de su fallecimiento.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se conoció la causa de muerte de la madre de Kris Jenner
Confirman de qué murió la madre de Kris Jenne. (AFP/ Angela Weiss - Foto/ Freepik)

Tras quince días del fallecimiento de Mary Jo "MJ" Campbell, la madre de Kris Jenner, se supo cuál fue la causa de partida, pues se trató de varios problemas en su salud.

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Fue justo el jueves 16 de julio, que la empresaria y madre de las famosas Kardashian’s, reveló a través de sus redes sociales que su madre murió a los 91 años; sin duda, se sabe lo duro que pudo haber sido esta pérdida para el clan.

Cada vez que MJ salía en el reality de la familia, se veía que para todas era la columna vertebral, no solo para ellas sino para los demás seres amados, pues para Kris, contar con su madre era algo demasiado incondicional y siempre lo hacía saber.

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Por eso, es que se vio bastante apagada en las fotos en las que apareció en las historias de sus hijas y es entendible, ya que el duelo no lleva mucho.

¿De qué falleció MJ, la madre de Kris Jenner?

A través de las redes sociales se conoció que la revista People habría sacado a la luz la causa de la muerte de Mary Jo "MJ" Campbell; inmediatamente la noticia se hizo viral y causó conmoción.

Confirman de qué murió la madre de Kris Jenne
Esta fue la enfermedad que padecía la madre de Kris Jenner. (AFP/ RONALD MARTINEZ)

La razón del fallecimiento de MJ fue por un paro cardiopulmonar agudo, pues así mismo, se conoció que tenía cáncer de pulmón metastásico, e insuficiencia respiratoria aguda.

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Por otro lado, se supo que la madre de Kris fue cremada y sus cenizas reposan al lado de Harry Shannon, padrastro de Jenner.

¿Cómo fue la reaparición de Kris Jenner en redes tras la muerte de su mamá?

Ayer, 28 de julio, Kris Jenner salió en las redes de su hija Khloé Kasrdashian, quien estuvo celebrando el cumpleaños de su hijo Tatum Thompson.

Esta fue la enfermedad que padecía la madre de Kris Jenner
Se conoció la causa de muerte de la madre de Kris Jenner. (AFP/ Andrea Renault)

En la imagen se ve que la madre del clan está con unas gafas grandes y su sonrisa se ve algo apagada, pues los seguidores notaron que no se ve tan feliz, precisamente por su duelo.

Así mismo, se conocieron algunas imágenes de Kim, Kourtney, Khloé y Kendall en el velorio de su abuela; pues los paparazzis registraron el momento.

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