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Filtran supuesta lista de invitados a la boda de Cristiano y Georgina: Messi estaría incluido

Sale a la luz la supuesta lista de invitados a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en la que sale Messi y más famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revuelo por la supuesta invitación de Messi a la boda de Cristiano y Georgina
Rumores apuntan a que Messi asistiría a la boda de Cristiano y Georgina. (AFP/ Marco Bertorello - AFP/ Luis ROBAYO)

A través de redes sociales se está especulando mucho sobre el matrimonio de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, pues se dice que se filtró la supuesta fecha en la que se casarían los famosos.

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Así mismo, se ha dicho sobre quienes podrían ser los invitados, lo que está generando mucho revuelo en redes, porque se dice que estaría Lionel Messi y eso genera bastante confusión entre los aficionados del fútbol.

Pues desde que ambos se han convertido en los futbolistas más grandes de los últimos tiempos, los fanáticos de cada uno han creado una rivalidad, la cual no ha sido manifestada por parte de ninguno.

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Así mismo, ya se ha dicho que ellos n han tenido comunicación, al parecer, debido a que no se ha presentado la oportunidad, pero, sí se sabe bien que Georgina se la lleva bien con Antonella Rocuzzo.

¿Por qué se dice que Lionel Messi asistirá a la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

La famosa pareja que se comprometió en agosto de 2025, sigue adelantando todos los preparativos para su boda y tras filtrarse que supuestamente se casarán pronto, se dice que así mismo habría salido a la luz la lista de los invitados.

Rumores apuntan a que Messi asistiría a la boda de Cristiano y Georgina
El inesperado nombre que apareció entre los supuestos invitados a la boda de Cristian. (AFP/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Por eso, se está hablando de que, al argentino, Lionel Messi, sería uno de los invitados de lujo de CR7 y su prometida, lo que es raro para algunos, pero para otros no por la buena relación que tienen Geo y Antonella.

Ambas han dejado ver se la llevan bien a través de las redes, en donde han reposteado historias de los regalos que se hacen.

¿Quiénes más podrían ser los invitados a la boda de Cristiano y Georgina Rodríguez?

A las pocas horas de haberse filtrado que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarían supuestamente este sábado 1 de agosto en la Quinta da Regaleira, en Sintra en Portugal, se conoció que además de Messi, hay varios invitados muy famosos.

El inesperado nombre que apareció entre los supuestos invitados a la boda de Cristian
Revuelo por la supuesta invitación de Messi a la boda de Cristiano y Georgina. (AFP/ MICHAEL BUHOLZER )

De acuerdo con los rumores en redes, los supuestos invitados que aparecen en la mencionada lista son Conor MCGregor, Vin Diesel, Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Drake, Travis Scott, Jennifer López y entre otros.

Lo que se desconoce de estos detalles es de dónde salió esa presunta lista o si solo se armó las especulaciones porque sí; por ahora, se espera si los famosos compartirán detalles de su boda y salen ciertos los datos que “se filtraron”.

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