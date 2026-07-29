Leandro Paredes reapareció tras la investigación que abrió la FIFA en su contra: ¿qué dijo?

En horas de la tarde de este miércoles 29 de julio, se conoció el comunicado de La Comisión Disciplinaria de la FIFA, en el que revelaron que tomaron drásticas medidas tras el incidente que se vivió luego de la final del Mundial 2026.

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Estas investigaciones y cargos son contra algunos futbolistas de la Selección Argentina y en contra de un jugador español, entre ellos está Leandro Paredes, quien fue el que más causó revuelo por sus cuestionables actitudes durante este incómodo momento.

Se sabe que luego de que sonó el silbato, tras la victoria de España contra Argentina, algunos jugadores se salieron de control e incluso hubo contacto físico, pues Paredes arremetió en contra de dos rivales; e incluso Roberto Ayala, cuerpo técnico de esa selección, también se le fue la mano contra Dani Olmo.

Tras anunciar las medidas que tomó la FIFA, las miradas están puestas sobre los señalados, quienes han aparecido en sus redes luego del anuncio.

¿Cómo reaccionó Leandro Paredes ante las drásticas medidas de la FIFA?

Luego de que se supo que la FIFA abrió una investigación para algunos jugadores de Argentina y España, los internautas y aficionados corrieron a ver si alguno de los involucrados se refirió sobre el tema.

Tras la investigación de la FIFA, Leandro Paredes reapareció. (AFP/ Charly Triballeau)

En el caso de Leandro Paredes, el jugador argentino reapareció en sus historias de Instagram, reposteando una imagen del Boca, equipo profesional del que hace parte y en el cual, ya está entrenando para la siguiente temporada tras el Mundial 2026.

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Sin embargo, no dijo nada sobre la investigación en su contra y tampoco reaccionó de alguna manera, solo se pronunció con la foto en medio de este escándalo.

¿Cuáles son los cargos en contra de Leandro Paredes según la investigación de la FIFA?

Leandro Paredes reapareció luego de que la FIFA abriera investigación. (AFP/ AL BELLO)

Además de Leandro Paredes, los investigados son Nahuel Molina, Thiago Almada y el cuerpo técnico Roberto Ayala; del equipo español, solo hay un cargo contra Pablo Martín Páez Gavira por conducta antideportiva.

En cuanto a Leandro, tiene tres cargos en su contra por agr*sión, ya que él sí tocó a sus rivales al empujarlos y por este mismo caso, Ayala también está siendo investigado.