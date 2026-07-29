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Alejandro Estrada sufrió una lesión y tuvo que salir en camilla | VIDEO

El actor sufrió una lesión durante el Partido de las Estrellas y tuvo que abandonar la cancha en camilla.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alejandro Estrada preocupó tras salir en camilla del Partido de las Estrellas
Alejandro Estrada sufrió una lesión en pleno partido y tuvo que salir en camilla (Foto Canal RCN)

La Feria de Cúcuta continúa reuniendo a cientos de asistentes y a varias figuras del entretenimiento colombiano en sus diferentes actividades.

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Uno de los eventos más esperados fue el Partido de las Estrellas, un encuentro que reunió a famosos en una jornada deportiva llena de emoción.

Hasta el lugar llegaron varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, entre ellos Valentino Lázaro, Beba de la Cruz y Nicolás Arrieta, quienes asistieron para apoyar a Alejandro Estrada, uno de los invitados al compromiso.

Momentos de tensión por Alejandro Estrada: una lesión lo obligó a abandonar el partido en camilla
Alejandro Estrada preocupó tras salir en camilla del Partido de las Estrellas (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Alejandro Estrada durante el Partido de las Estrellas?

Mientras disputaba el encuentro, Alejandro Estrada protagonizó un momento de preocupación luego de sufrir una lesión en una de sus rodillas tras una jugada con otro participante.

El actor terminó en el césped y permaneció algunos minutos en el suelo mientras recibía atención. Debido al impacto, el personal médico ingresó al terreno de juego y decidió retirarlo en camilla para evaluar su estado.

Las imágenes de su salida rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y preocuparon a quienes seguían el evento.

Mientras tanto, Valentino Lázaro aprovechó el momento para hacer una broma a Beba de la Cruz diciendo que debía ir a darle respiración boca a boca.

"Bebés, le dieron duro al Alejito y lo sacaron en camilla, pero Beba no lo quiere revivir con aire boca a boca jajajajjaa", comentó entre risas.

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¿Cómo sigue Alejandro Estrada tras la lesión?

Minutos después del incidente, Alejandro Estrada se reunió nuevamente con sus amigos y les explicó cómo ocurrió la jugada.

Según contó el actor, el otro jugador lo golpeó en la rodilla y, durante la misma acción, también recibió un impacto con el codo en el pecho.

En medio de la conversación, Valentino volvió a bromear diciéndole que le había dicho a Beba que fuera a darle respiración boca a boca. Entre risas, Alejandro respondió preguntando por qué no había llegado a ayudarlo.

A pesar del susto que generó verlo abandonar la cancha en camilla, el actor con su aparición, tranquilizó a quienes lo acompañaban y todo indica que la lesión no pasó a mayores.

Alejandro Estrada encendió las alarmas tras lesionarse durante un partido en Cúcuta
Alejandro Estrada sufrió un fuerte incidente durante un partido y terminó en camilla (Foto Canal RCN)
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