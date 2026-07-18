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Salen a la luz las supuestas últimas conversaciones de la madre de Kris Jenner con sus nietas

Circula en redes las supuestas últimas conversaciones de MJ antes de su fallecimiento y también, cómo habría divido su fortuna.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Se filtran las supuestas últimas conversaciones de la madre de Kris Jenner
Salen a la luz las supuestas últimas conversaciones de la madre de Kris Jenner. (AFP / Jean-Baptiste Lacroix - Foto/ Freepik)

El pasado jueves 16 de julio, Kris Jenner, reveló a través de sus redes sociales que, la mayor de su familia, Mary Jo "MJ" Campbell , o sea, su madre, había fallecido; noticia que conmocionó a sus millones de seguidores.

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Precisamente, porque MJ era la cabeza de esa familia, en la realidad del clan, la mujer aparecía apoyando a todas sus nietas ya su hija. Además, Kris siempre contaba la importancia de su madre para toda su familia.

Para los que han seguido la vida de la familia más famosa en el mundo, se sabe que esta pérdida las habría dejado desconsoladas, e incluso los fanáticos están consternados porque entienden que MJ fue la columna para todo el clan.

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Tras el fallecimiento de la madre de Jenner, han salido a la luz lo que supuestamente ella habría dicho y hecho horas antes de partir, e incluso se saben supuestos detalles sobre su fortuna.

¿Cuáles fueron las últimas conversaciones de MJ antes de fallar?

A través de redes sociales están circulando supuestos detalles sobre las últimas horas en vida de Mary Jo "MJ" Campbell y de acuerdo con lo que se dice, ella le habría dicho a Kylie Jenner que cuidara de su madre, Kris; de hecho, que le dejó el 30% de su fortuna a la menor de sus nietas.

Salen a la luz las supuestas últimas conversaciones de la madre de Kris Jenner
Revelan las supuestas últimas conversaciones de la madre de Kris Jenner. (AFP/ Frazer Harrison)

En cuanto a Kim Kardashian, al parecer ella le habría dejado el resto de su herencia, para que lo administre y también le encomendó a su mamá.

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Según esta misma información, MJ se habría comunicado con Caitlyn Jenner, la mujer que antes de su transición fue el padre de Kendall y Kylie; a ella, le dijo que por favor cuidara de todo el clan.

¿De qué falleció MJ, el mayor del Clan Kardashian?

Kris Jenner fue la primera en pronunciarse sobre el fallecimiento de su mamá a los 91 años y con un post en Instagram, reveló que le dolía mucho despedirla y le dedicó un gran mensaje; la imagen que compartía de su madre era cuando MJ estaba muy joven y posaba sonriendo.

Revelan las supuestas últimas conversaciones de la madre de Kris Jenner
Se filtran las supuestas últimas conversaciones de la madre de Kris Jenner. (AFP/Andrea Renault)

Sin embargo, no dio mayores detalles de cuál fue la causa de su deceso, pero con los supuestos mensajes antes de fallar, algunos sacaron sus conclusiones de que MJ pudo partir por su edad y al presentar esto, se despidió de sus familiares.

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