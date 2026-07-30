Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, incursiona en la música: así será su debut

La modelo argentina Valentina Ferrer sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al mostrar su intención en lanzar una canción a raíz de una amarga experiencia que vivió durante la final del Mundial de fútbol 2026 en donde su hijo Río se vio implicado.

¿Cuál fue la amarga experiencia que Valentina Ferrer y su hijo vivieron en la final del Mundial 2026?

El pasado 11 de junio durante la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Valentina Ferrer vivió una lamentable experiencia mientras disfrutaba del partido en compañía de su pequeño hijo Río.

El angustiante momento que vivieron Valentina Ferrer y su hijo en la final del Mundial . (Foto AFP: Giorgio Viera).

Según comentó en aquella ocasión, cuando España anotó el gol que les dio la victoria deportiva, su hijo le expresó abiertamente que no quería que Argentina perdiera el Mundial. Estas palabras generaron una inesperada reacción en un hombre que se encontraba cerca de ellos, quien se dirigió al menor para llamarlo perdedor y hacerle una seña ofensiva.

Artículos relacionados Karina García Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

Valentina aseguró que reaccionó de inmediato y enfrentó al hombre por la forma en la que estaba tratando a Río, generando en ella una gran molestia, misma que la llevó a incursionar en el mundo de la música con el pronto lanzamiento de una canción inspirada en esta situación.

¿Valentina Ferrer se lanzará como cantante profesional?

Aunque la modelo se ha mostrado muy interesada en este nuevo proyecto musical, ha dejado claro que esto solo se trata de un desahogo frente a la incómoda situación a la que se vio expuesta junto a su hijo cuando solo querían disfrutar de ver a la Selección de su país jugar uno de los partidos más importantes del momento.

Artículos relacionados Karina García Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

Por tal razón, la letra, que fue escrita con ayuda de la Inteligencia Artificial y musicalizada por esta misma tecnología, será grabada por la modelo para lanzarla en sus redes sociales junto a un video musical.

“Lista para grabar la canción, jeje”, anunció el pasado miércoles 29 de julio a través de su cuenta oficial de TikTok.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que la canción será lanzada, pero lo cierto es que la modelo ya se encuentra trabajando en eso.