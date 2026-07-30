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Juanda Caribe presumió cómo quedó su nuevo apartamento en Medellín

Juanda Caribe sorprendió al mostrar su nuevo hogar, cerca del de Mariana Zapata.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
juanda caribe se muda a medellin
Juanda Caribe estrena hogar en Medellín/Canal RCN

El cantante Juanda Caribe sorprendió a sus miles de fanáticos al mostrar cómo quedó su nuevo apartamento en Medellín.

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¿Por qué Juanda Caribe se mudó a Medellín?

El comediante confesó hace varias semanas que decidió irse a vivir a Medellín debido a que tenía algunos proyectos labores planeados desde allí, sentía que era una buen lugar para dar comienzo a otros planes en su carrera profesional y por su nueva relación con la influenciadora Mariana Zapata, quien reside en la capital de la montaña.

juanda caribe y mariana zapata juntos en medellin

Asimismo, destacó que si bien tiene su restaurante y otros compromisos en su natal Barranquilla, desde Medellín puede viajar fácilmente.

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¿Cómo quedó el nuevo apartamento de Juanda Caribe en Medellín?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, fotografías de cómo luce ahora su nuevo hogar.

juanda caribe mostro su casa en medellin

Cabe destacar que el artista se dejó ver junto con Mariana Zapata y la familia de la influenciadora haciendo compras para amoblar el apartamento, gastándose más de 10 millones al respecto.

En las instantáneas dejó ver la sala, la cocina, el comedor y el balcón, agradeciendo por su nuevo logro.

"Gracias Diosito. Solo queda faltando una guitarra y un acordeón para componer. Vamos Juan", escribió sobre las publicaciones.

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Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos y felicitaciones por su nuevo logro.

Además, resaltaron lo felices que están de verlo feliz junto a Mariana Zapata, con quien se ha dejado ver en diferentes planes.

Recordemos que, los famosos confirmaron su relación luego del lanzamiento de la canción "Lo revivimos", donde la paisa protagonizó el video musical y los dos aprovecharon para confesar que ya son pareja.

Por ahora, Juanda Caribe sigue instalándose en su nuevo hogar y disfrutando de los logros que ha obtenido después de salir de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuyo reality ganó el actor Alejandro Estrada, con quien compartió hace poco en una fiesta en la costa del país.

 

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