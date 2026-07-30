Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como modelo de pasarela, así lo hizo

La joven Salomé, hija del futbolista James Rodríguez y la empresaria Daniela Ospina, debutó como modelo de pasarela en Colombiamoda en Medellín.

¿Cómo lució Salomé Rodríguez en su primer desfile?

La paisa fue la encargada de compartir la experiencia de la joven a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores.

Publicó un video en el que mostró cómo fue el desfile de la pequeña en una de las pasarelas más importantes de este evento de moda en la capital de la montaña.

Según confesó pensó que Salomé iba a estar más nerviosa al respecto, pero en realidad la joven se estaba disfrutando bastante su debut.

En la grabación enseñó que Salomé hizo la apertura de la pasarela de una importante marca y lució varios de sus diseños.

Al finalizar su presentación, Daniela Ospina junto a su hijo Lorenzo y su mamá le hicieron entrega de un ramo de flores para felicitarla por su talento.

"Verte crecer, descubrir quién eres y acompañarte en cada paso… ese siempre será mi lugar favorito. Qué orgullo verte brillar, mi princesa", escribió en la descripción de la publicación.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Salomé tras su debut como modelo?

Luego de al revelación, logró miles de corazones y comentarios donde llenaron a la joven de felicitaciones y elogios por ese logro tan importante.

Además, destacaron la gran carrera que está haciendo, pues si bien ha sido foco de muchos por sus padres, ella misma ha estado creando toda una comunidad gracias a su personalidad, forjando su propia identidad.

Cabe destacar que Salomé ha llamado bastante la atención en redes sociales por su contenido auténtico, en especial por sus coreografías y su sorprendente talento para el baile, con el que cautiva tanto a los internautas.

Por ahora, los fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir haciendo y compartiendo con sus admiradores.

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Por su parte, el futbolista James Rodríguez siguen sin aparecer en sus redes sociales luego de la eliminación del Mundial 2026 junto con la Selección Colombia en octavos de final.