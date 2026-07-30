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Llega un nuevo participante a MasterChef Celebrity Colombia: conoce los detalles

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia tendrá un nuevo integrante en su competencia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
MasterChef Celebrity Colombia sorprende con la llegada de un nuevo participante
MasterChef Celebrity Colombia sorprende con la llegada de un nuevo participante. (Foto Canal RCN).

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia continúa sorprendiendo a los televidentes. Esta vez, el reality culinario más importante del país anunció el ingreso de un nuevo participante, quien se sumará a la competencia y pondrá a prueba sus habilidades en la cocina frente a las demás celebridades.

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¿Quién es el nuevo participante que llega a MasterChef Celebrity Colombia?

MasterChef Celebrity Colombia sorprendió a los televidentes con la llegada de un participante muy conocido por los colombianos. Se trata de Carmelo, el personaje de Rigo que cobró popularidad por su particular personalidad y que ahora llegará a la cocina más importante del país como invitado especial.

Carmelo llega a MasterChef Celebrity Colombia.
Carmelo llega a MasterChef Celebrity Colombia. (Foto Canal RCN).

Vale la pena recordar que el encargado de darle vida a este personaje es Emmanuel Restrepo, actual participante de la competencia culinaria, quien se pondrá nuevamente en la piel de Carmelo para esta aparición especial anunciada este jueves 30 de julio a través de las redes sociales y la pantalla del Canal RCN.

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La llegada de Carmelo promete llevar su característico estilo al formato, luego de convertirse en uno de los personajes más recordados de la telenovela inspirada en la vida del exciclista profesional, Rigoberto Urán.

La inesperada llegada de Carmelo a MasterChef Celebrity Colombia genera sorpresa
La inesperada llegada de Carmelo a MasterChef Celebrity Colombia genera sorpresa. (Foto Canal RCN).

¿Cuándo llegará Carmelo a la cocina de MasterChef Celebrity Colombia?

Carmelo llegará a la cocina de MasterChef Celebrity Colombia durante el capítulo de este 30 de julio, que será transmitido a las 9:00 p.m. por el Canal RCN y la App Canal RCN. En esta emisión, el querido personaje cocinará junto a los demás participantes y se enfrentará a las observaciones del jurado conformado por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

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Su presencia será uno de los momentos más esperados del capítulo, pues los seguidores del reality podrán conocer cómo se desenvuelve Carmelo en medio de los retos culinarios y frente a la evaluación de los expertos.

Como era de esperarse, los seguidores del programa no tardaron en reaccionar en redes sociales ante la aparición del personaje en la cocina del reality.

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