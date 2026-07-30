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Luto en el fútbol, falleció icónica figura que hizo parte de la Selección Colombia y Santa Fe

El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido exjugador de la tricolor en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en el fútbol, falleció icónica figura que hizo parte de la Selección Colombia y Santa Fe, ¿quién?
¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció? | Foto: Freepik

El mundo del fútbol colombiano se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido exjugador en las últimas horas, dejando un sentido vacío.

Así también, los internautas han generado todo tipo de opiniones por el importante legado que dejó en su carrera, pues fue exfutbolista del Independiente Santa Fe y de la Selección Colombia.

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¿Quién fue el reconocido exfutbolista colombiano que falleció?

El nombre de Hernando ‘Mono’ Tovar se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Luto en el fútbol, falleció icónica figura que hizo parte de la Selección Colombia y Santa Fe, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Hernando “El Mono” Tovar. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido en la cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 348 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Hernando “El Mono” Tovar, campeón en 1958 y 1960, mundialista con la Selección Colombia en Chile 1962. A sus seres queridos y amigos un fraternal abrazo en este difícil momento”, dice el comunicado de Independiente Santa Fe.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas tras confirmarse el desafortunado fallecimiento del actor, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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Lo que se sabe acerca de la causa de la muerte del reconocido exfutbolista Hernando ‘Mono’ Tovar, fue a causa de algunas complicaciones que tuvo de salud, de las cuales se desconoce y falleció a sus 88 años.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Hernando ‘Mono’ Tovar?

Es clave mencionar que el ‘Mono’ Tovar se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran habilidad en el campo del fútbol, en especial, por jugar como volante en Independiente Santa Fe hasta 1960.

Luto en el fútbol, falleció icónica figura que hizo parte de la Selección Colombia y Santa Fe, ¿quién?
¿Quién fue Hernando “El Mono” Tovar? | Foto: Freepik

También, hizo parte de la primera Selección Colombia que se debutó en el Mundial de 1962, en la que el fútbol comenzó a adquirir un importante reconocimiento.

En medio del fallecimiento de la reconocida figura, los hinchas del fútbol y varios de sus allegados, han recordado el importante legado que dejó a lo largo de su carrera.

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