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¿Nuevo shippeo para La Valdiri? Crecen rumores de un famoso pretendiente: todo en VIDEO

Tras la ruptura de Andrea Valdiri con su expareja, un reconocido influenciador ha sido shippeado con ella por su cercanía.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Nuevo shippeo para La Valdiri? Crecen rumores de un nuevo pretendiente: todo en VIDEO
¿Quién es el hombre con el que shippean a La Valdiri? | Foto: Canal RCN y Freepik

El nombre de Andrea Valdiri se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido, sino también, por terminar su relación con Juan Daniel Sepúlveda.

En medio de esta situación, los internautas han generado una gran variedad de opiniones por un shippeo que le hicieron a un reconocido creador de contenido digital por su acercamiento con Andrea Valdiri.

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¿Cuál es el nuevo shippeo que ha recibido La Valdiri con un reconocido creador de contenido digital?

En un reciente video compartido en la cuenta oficial de Instagram de Tamo’ en Vivo en la que cuentan con más de 337 mil seguidores, los panelistas sacaron a la luz un comentario en el que shippearon a La Valdiri con Dímelo King.

¿Nuevo shippeo para La Valdiri? Crecen rumores de un nuevo pretendiente: todo en VIDEO
Dímelo King es shippeado con La Valdiri. | Foto: Canal RCN

Todo comenzó cuando los panelistas mostraron su interés al hacerle la propuesta a Andrea Valderi para que hiciera parte de sus panelistas y, así también, Dímelo King lanzó un comentario acerca del vínculo que tiene con Andrea Valdiri, pues, expresó las siguientes palabras:

“Yo en estos últimos días, me he vuelto un gran amigo de Andrea Valdiri”, expresó Dímelo King.

Posteriormente, otro de los panelistas de Dímelo King, aprovechó la oportunidad para lanzarle un inesperado comentario a sus compañeros con respecto a la soltería de Andrea Valdiri, desde que confirmó su ruptura, expresando las siguientes palabras:

“El hombre no puede ver que la mujer queda soltera porque les cae unas ganas de ser amigos”, reveló Dedimar, uno de los panelistas.

¿Cuál fue el comentario que hizo Yaya Muñoz sobre La Valdiri?

Durante el video, se evidencia que los panelistas aprovecharon la oportunidad para opinar acerca de Andrea Valdiri, quien se ha posicionado como una de las mujeres más lindas de Colombia.

¿Nuevo shippeo para La Valdiri? Crecen rumores de un nuevo pretendiente: todo en VIDEO
Este fue el comentario que Yaya Muñoz hizo sobre La Valdiri. | Foto: Canal RCN

Así también, Yaya Muñoz aprovechó la oportunidad para decir que Andrea Valdiri, es una mujer muy bella, expresando lo siguiente:

“Ella es un mujerón, quien no le haría, hasta yo lo haría”, confesó Yaya Muñoz.

Con base en estas palabras, los internautas han compartido todo tipo de opiniones al respecto en las redes sociales por la nueva faceta que está teniendo La Valdiri desde que está soltera.

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