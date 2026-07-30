Cara Rodríguez reveló detalles sobre sus planes de maternidad, ¿Se viene un bebé?

La influenciadora Cara Rodríguez habló sobre sus planes de maternidad y reveló detalles de lo que piensa a futuro, luego de que sus seguidores le preguntaran si contempla la llegada de un nuevo bebé a su vida.

¿Cara Rodríguez planea convertirse nuevamente en madre?

Cara Rodríguez sorprendió a sus seguidores al hablar sobre sus planes de maternidad y revelar si en algún momento de su vida le gustaría tener una niña. La expareja de Beéle respondió una de las preguntas que recibió en sus redes sociales tras realizar una dinámica y dejó abierta la posibilidad de volver a ser mamá en el futuro.

Cara Rodríguez sorprendió al hablar de la posibilidad de tener otro hijo. (Foto Canal RCN).

En la imagen compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cara expresó que le encantaría vivir la maternidad nuevamente, aunque aclaró que lo quería en un futuro.

Artículos relacionados Karina García Karina García le puso fin al rumor del género de su bebé: ¿Yina Calderón tenía razón?

Aunque sus palabras emocionaron a quienes siguen de cerca su vida personal, la influenciadora aclaró que por ahora su prioridad son sus hijos y continuar trabajando para ellos, generando curiosidad entre sus seguidores, quienes quisieron conocer más sobre sus proyectos familiares ahora que se encuentra en una relación sentimental Jake Castro.

“La verdad sí, a futuro, si Dios me lo permite, por ahora estoy dedicada a mis gordos y a trabajar mucho para ellos”

Artículos relacionados Hanny Vizcaíno Suegra de Hanny Vizcaíno fue actriz de Pa’ Quererte: su personaje fue uno de los más queridos

Por ahora, la influenciadora continúa compartiendo con sus seguidores diferentes detalles de su vida personal, mientras avanza en esta nueva etapa.

¿Cuántos hijos tiene Cara Rodríguez?

Vale la pena destacar que Cara Rodríguez ya es madre de dos pequeños fruto de su relación con el cantante urbano Beéle, siendo Ethan el mayor y Paolo el menor. La pareja decidió casarse cuando quedó embarazada de su primer hijo, pero poco después del nacimiento del segundo decidieron darle fin a su historia de amor.

Actualmente Cara se encuentra en una relación sentimental con Jake Castro, mientras que Beéle permanece soltero, tras una fallida relación con la modelo venezolana Isabella Ladera.