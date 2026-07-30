Karina García arremetió contra los que la critican por su maternidad y tener tantos hijos

La influenciadora Karina García respondió a fuertes críticas por su maternidad y su reciente embarazo, fruto de su relación con el cantante Kris R.

¿Qué dijo Karina García sobre su maternidad?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que decidió contestarles a quienes la juzgan por su maternidad, en especial con su hijo Valentino.

"Sapa, metida, chismosa, eso va para todas las personas que viven cuestionando mi labor como mamá, ustedes no viven conmigo, no saben la relación que yo tengo con mis bebés, no saben el ejemplo que les doy", dijo.

Aclaró que no existe una mamá perfecta y que como muchas está aprendiendo en el camino, pero hace lo mejor para ellos.

Puntualizó sobre quienes dicen que no es buena mamá con Valentino, diciendo que se siente muy orgullosa del niño que está educando y que muchas cosas de las que se dicen no son verdad.

Entre ellas, la reciente polémica que surgió por un live con Kris R durante esu viaje a España donde hablaban de temas no aptos para menores, indicando que en ese momento el pequeño no estaba cerca como muchos han asegurado.

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¿Qué dijo Karina García sobre tener hijos de diferentes padres?

La creadora de contenido también aprovechó para responderles a quienes la cuestionan por tener tres hijos de diferentes padres.

"Yo no pienso cambiar así tenga 5 mil hijos. No me da pena tener tantos hijos, si la misión de Dios es que yo tenga hijos, los voy a tener. Es mi útero, mis óvulos, no me los van a mantener, entonces no sufran por eso", agregó.

También comentó que no insistan en que se vista diferente, pues ella tiene su propia personalidad y no quiere lucir ropa de maternidad como muchas, sino mostrar su barriguita, así a muchos les moleste.

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Por ahora, la influenciadora sigue disfrutando de su tercer embarazo, del que está organizando la fiesta de revelación de género, la cual hará en los próximos así y en la que sus millones de fanáticos en redes sociales podrán saber si tendrá un niño o una niña.