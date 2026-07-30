Los tres alimentos infaltables en la dieta de Cristiano Ronaldo para mantener su físico a los 41 años

Cocinero que trabajó con Cristiano Ronaldo reveló cuáles son los alimentos que no pueden faltar en la mesa del deportista.

El pescado, el huevo y el aguacate son los alimentos que Cristiano Ronaldo come a diario para mantenerse en buena forma. (Foto: Alex Slitz/AFP)

El astro portugués no solo se ha destacado por sus números en el fútbol, sino también por ser juicioso y estricto con el ejercicio, manteniendo un físico mejor que el de muchos deportistas más jóvenes que él.

Según los expertos, aunque el ejercicio es fundamental para obtener buenos resultados, es necesario tener una alimentación balanceada y acorde a los propósitos que se persigan, además de descansar de manera profunda y reparadora.

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¿Cuáles son los alimentos que no pueden faltar en la dieta de Cristiano Ronaldo?

Giorgio Barone, cocinero que trabajó con el futbolista durante su paso por la Juventus de Italia, explicó en el medio Men's Health que Cristiano incluye en todas sus comidas diarias diferentes tipos de pescado y mariscos en el almuerzo y la cena, mientras que el huevo y el aguacate no pueden faltar en los desayunos.

Además, reveló que los combina con frutas, verduras y cereales, y que esa alimentación, junto con la disciplina en el gimnasio, son los aliados de CR7 para mantenerse vigente en el fútbol a sus 41 años.

Cristiano Ronaldo sigue activo en el fútbol a sus 41 años. (Foto: Alex Slitz/AFP)

¿Dónde juega Cristiano Ronaldo?

Ronaldo es actualmente el delantero estrella del Al-Nassr FC de Arabia Saudita y ya suma 976 goles, convirtiéndose en el mayor anotador en la historia del fútbol.

Con esta alimentación y su estilo de vida disciplinado, seguramente CR7 seguirá anotando goles y rindiendo mejor que muchos futbolistas jóvenes por un tiempo más.

Los tres alimentos que destacan en la dieta de Cristiano son fáciles de conseguir en Colombia y pueden implementarse en la alimentación diaria de cualquier persona.

Además, se pueden acompañar con múltiples guarniciones y prepararse de cientos de maneras, lo que los convierte en opciones versátiles y accesibles.

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Estos alimentos son muy comunes entre quienes practican deporte de manera recurrente y buscan mantenerse en forma sin caer en el sobrepeso.

El pescado aporta proteínas y ácidos grasos esenciales, el huevo es una fuente de energía y el aguacate brinda grasas saludables que favorecen el rendimiento físico.

Adoptar estos hábitos no solo es posible, sino recomendable para quienes desean mejorar su calidad de vida y su desempeño deportivo.