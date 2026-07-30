Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Los tres alimentos infaltables en la dieta de Cristiano Ronaldo para mantener su físico a los 41 años

Cristiano Ronaldo mantiene su buen estado físico con una dieta que se basa en tres alimentos fáciles de implementar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Te contamos cuáles son los tres alimentos infaltables en la dieta de Cristiano Ronaldo.
Te contamos cuáles son los tres alimentos infaltables en la dieta de Cristiano Ronaldo. (Foto: Alex Slitz/AFP)

Cocinero que trabajó con Cristiano Ronaldo reveló cuáles son los alimentos que no pueden faltar en la mesa del deportista.

El pescado, el huevo y el aguacate son los alimentos que Cristiano Ronaldo come a diario para mantenerse en buena forma.
El pescado, el huevo y el aguacate son los alimentos que Cristiano Ronaldo come a diario para mantenerse en buena forma. (Foto: Alex Slitz/AFP)

Artículos relacionados

El astro portugués no solo se ha destacado por sus números en el fútbol, sino también por ser juicioso y estricto con el ejercicio, manteniendo un físico mejor que el de muchos deportistas más jóvenes que él.

Según los expertos, aunque el ejercicio es fundamental para obtener buenos resultados, es necesario tener una alimentación balanceada y acorde a los propósitos que se persigan, además de descansar de manera profunda y reparadora.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los alimentos que no pueden faltar en la dieta de Cristiano Ronaldo?

Giorgio Barone, cocinero que trabajó con el futbolista durante su paso por la Juventus de Italia, explicó en el medio Men's Health que Cristiano incluye en todas sus comidas diarias diferentes tipos de pescado y mariscos en el almuerzo y la cena, mientras que el huevo y el aguacate no pueden faltar en los desayunos.

Además, reveló que los combina con frutas, verduras y cereales, y que esa alimentación, junto con la disciplina en el gimnasio, son los aliados de CR7 para mantenerse vigente en el fútbol a sus 41 años.

Cristiano Ronaldo sigue activo en el fútbol a sus 41 años.
Cristiano Ronaldo sigue activo en el fútbol a sus 41 años. (Foto: Alex Slitz/AFP)

¿Dónde juega Cristiano Ronaldo?

Ronaldo es actualmente el delantero estrella del Al-Nassr FC de Arabia Saudita y ya suma 976 goles, convirtiéndose en el mayor anotador en la historia del fútbol.

Con esta alimentación y su estilo de vida disciplinado, seguramente CR7 seguirá anotando goles y rindiendo mejor que muchos futbolistas jóvenes por un tiempo más.

Los tres alimentos que destacan en la dieta de Cristiano son fáciles de conseguir en Colombia y pueden implementarse en la alimentación diaria de cualquier persona.

Además, se pueden acompañar con múltiples guarniciones y prepararse de cientos de maneras, lo que los convierte en opciones versátiles y accesibles.

Artículos relacionados

Estos alimentos son muy comunes entre quienes practican deporte de manera recurrente y buscan mantenerse en forma sin caer en el sobrepeso.

El pescado aporta proteínas y ácidos grasos esenciales, el huevo es una fuente de energía y el aguacate brinda grasas saludables que favorecen el rendimiento físico.

Adoptar estos hábitos no solo es posible, sino recomendable para quienes desean mejorar su calidad de vida y su desempeño deportivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Estos serían los problemas psicológicos que podrían enfrentar estrellas jóvenes como Lamine Yamal ante las constantes comparaciones. Talento internacional

Lamine Yamal podría enfrentar problemas psicológicos por las constantes comparaciones, según expertos

Lamine Yamal vive bajo el escrutinio mediático y las comparaciones constantes; especialistas señalan riesgos para su salud mental.

Hugo Gómez tuvo un percance de salud en 2022. Talento nacional

Hugo Gómez, primer eliminado de MasterChef Celebrity, sufrió un infarto en 2022; ¿quedó con secuelas?

Hugo Gómez volvió a la televisión en MasterChef Celebrity tras sufrir un infarto en 2022; te contamos qué secuelas físicas quedan.

El matcha se ha popularizado entre los creadores de contenido. Isabella Ladera

¿Cuáles son los beneficios del matcha, bebida que toma Isabella Ladera y que ya es tendencia mundial?

Isabella Ladera consume matcha, el té japonés que fortalece cuerpo y mente y que ya conquista cafeterías en todo el mundo.

Lo más superlike

La inesperada confesión de Cara Rodríguez sobre sus deseos de ser madre otra vez Influencers

Cara Rodríguez reveló detalles sobre sus planes de maternidad, ¿Se viene un bebé?

Cara Rodríguez emocionó a sus seguidores al hablar sobre la posibilidad de ser madre por segunda vez.

Luciano D'Alessandro antes de ser famoso MasterChef Celebrity Colombia

Así lucía Luciano D'Alessandro de MasterChef antes de ser famoso, ¿irreconocible?

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó Talento internacional

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor de manera inesperada: así se confirmó

Karely Ruíz se pronunció tras incidente en su casa. Talento internacional

Karely Ruíz se pronunció tras sufrir impactante robo en su casa: ¿salió ilesa?

drake en concierto de karol g Karol G

Reconocido cantante asistió a concierto de Karol G y los relacionan sentimentalmente