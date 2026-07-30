Tras el Mundial 2026 en el que la Selección Colombia llegó hasta octavos de final una de sus figuras aprovechó sus vacaciones para pasar por el quirófano.

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¿Cuál fue el jugador de la Selección Colombia que se operó la nariz?

Tras despedirse del Mundial 2026 los jugadores de la Selección Colombia entraron en modo vacaciones con autorización de sus equipos.

La mayoría aprovechó para viajar a Colombia a compartir con sus familias, otros para irse de viaje por el mundo y otros para adelantar diligencias y hasta temas de salud.

Precisamente, el lateral derecho Daniel Muñoz aprovechó esta época para hacerse una cirugía en la nariz, esto quedó revelado en una reciente foto que compartió un creador de contenido junto a él y Dávinson Sánchez en un evento público.

Daniel Muñoz se mandó a operar la nariz. Foto | Ulises Ruiz.

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¿Cómo quedó Daniel Muñoz tras operarse la nariz?

El defensor de la Selección Colombia decidió estas semanas de vacaciones de su equipo el Crystal Palace F.C. de la Premier League para adelantar este procedimiento.

Daniel Muñoz apareció en este evento deportivo con un vendaje en su nariz, lo cual indica que se sometió a un procedimiento como una rinoplastia o septoplastia.

Aunque el jugador no ha compartido fotografías ni ha entregado información oficial en sus redes sociales sobre el procedimiento que se habría realizado en la nariz, una imagen que comenzó a viralizarse dejó ver cómo luce tras la intervención.

En la fotografía se observa al jugador con el rostro visiblemente inflamado y algunos hematomas, algo que suele presentarse durante el proceso de recuperación.

Además, los vendajes permiten apreciar una aparente silueta más estilizada de su nariz, aunque será necesario esperar a que finalice la recuperación para conocer el resultado definitivo.



Como era de esperarse esta imagen del lateral derecho de Colombia no ha pasado por desapercibido y muchos internautas se han mostrado curiosos con ver el resultado final de la operación.

El jugador había sido noticia en las últimas semanas por su futuro futbolístico, ya que muchos clubes en Europa están al parecer tras su fichaje, por lo que el jugador tendría vacaciones más largas para recuperarse por completo.