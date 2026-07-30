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Natalia Reyes reveló las dificultades que enfrentó en el nacimiento de su bebé: "Poco sensibles"

Natalia Reyes compartió cómo vivió el nacimiento de su hija, un proceso complejo que dejó huella en su vida personal.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Natalia Reyes habló de su trabajo de parto.
Natalia Reyes habló de su trabajo de parto. (Foto: Valerie Macon/AFP)

La actriz Natalia Reyes reveló todos los problemas que enfrentó en el nacimiento de su bebé.

Natalia Reyes no pudo tener su parto de manera natural.
Natalia Reyes no pudo tener su parto de manera natural. (Foto: Rachel Murray/AFP)

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¿Qué complicaciones tuvo en su parto la actriz Natalia Reyes?

La actriz rompió el silencio y contó en una entrevista con Jennifer Montoya cómo vivió el parto de su hija Isla.

Natalia relató que, pese a tener acceso a los mejores servicios de salud en Colombia, se encontró con un sistema negligente y frío frente a las necesidades humanas.

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Tras más de 50 horas de trabajo de parto, finalmente le practicaron una cesárea en la que no permitieron la presencia de su esposo.

Su plan inicial era dar a luz en casa, pero las complicaciones la llevaron a recurrir a un centro médico en Cartagena, donde asegura haber recibido un trato poco humano por parte de los galenos.

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A varios años del nacimiento, la actriz que participó en la saga Terminator y protagonizó la serie biográfica Lady, la vendedora de rosas, habló de cómo tuvo que cambiar sus planes de un parto natural a una cesárea y de la valentía de todas las madres, pues considera que la primera etapa postparto es una de las más difíciles: conocer a un nuevo ser mientras se aprende a lactar y a llevar rutinas casi sin dormir.

Hoy, Natalia Reyes está dedicada a la crianza de su pequeña y al ecoturismo en el Caribe colombiano, donde junto a su esposo administra un hotel en una de las islas de Cartagena.

Asimismo, Natalia hizo parte de otras producciones del Canal RCN como Pandillas, Gu3rr4 y Paz, A mano limpia y una gran cantidad de películas.

Natalia Reyes actuó en la saga de Terminator.
Natalia Reyes actuó en la saga de Terminator. (Foto: Roy Rochlin/AFP)

¿Cómo se llama la última película en la que participó Natalia Reyes?

Su última actuación fue en el filme en 2025 llamado “Aún es de noche en Caracas”, donde interpreta a Adelaida, una mujer que intenta sobrevivir en la capital venezolana.

La película ya se encuentra disponible en plataformas digitales y ha puesto nuevamente en el radar a la actriz, quien compartió escena con Arnold Schwarzenegger en su paso por Hollywood.

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