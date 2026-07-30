En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la participación de Hugo Gómez en la cocina de MasterChef Celebrity.

Aunque la eliminación del actor fue a causa de un error que tuvo en la cocina, los internautas se han sorprendido por las distintas confesiones que ha hecho desde que salió del programa.

¿Cuál fue la reciente confesión que compartió Hugo Gómez sobre MasterChef Celebrity?

El nombre de Hugo Gómez se ha convertido en tendencia en los últimos días por todos los sucesos que ha compartido de su vida, en especial, por todo lo que vivió en la cocina de MasterChef Celebrity.

Esto dijo Hugo Gómez sobre Sebastián Villalobos. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Hugo Gómez acaparó la atención mediática por una confesión que hizo frente a Sebastián Villalobos, con quien tuvo la oportunidad de entablar un lazo especial.

Por esta razón, Hugo fue entrevista en La Mega en el que le hicieron varias preguntas sobre lo que opina de todo lo que vivió en la cocina más famosa del país, aunque, fue un paso fugaz, sorprendió al decir que Sebastián Villlalobos lo considera como un nieto:

“Entré con más valentía, Sebastián Villalobos terminó siendo casi como mi nieto y considero que el cilantro fue el error que costó su eliminación”, reveló Hugo Gómez.

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¿Cómo fue la participación de Hugo Gómez en la cocina de MasterChef Celebrity?

Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los internautas han generado múltiples comentarios acerca de todo lo que vivió Hugo Gómez en la cocina.

Así también, el actor aprovechó la oportunidad de adquirir un importante aprendizaje en la cocina más famosa del país, en especial, por todo lo que llevó a cabo junto al jurado conformado por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Así fue el paso de Hugo Gómez en MasterChef Celebrity.| Foto: Canal RCN

Entre tanto, los internautas han generado todo tipo de opiniones por la emotiva publicación que compartió Sebastián Villalobos, resaltando todo lo que hizo Hugo Gómez, quien, se ganó el cariño de sus seguidores, no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por todo lo que vivieron en la cocina más famosa del país.