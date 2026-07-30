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Sebastián Villalobos reveló quién sería la "villana" de MasterChef Celebrity 2026

El creador de contenido reveló qué participante considera la "villana" de la temporada y explicó otros detalles de su experiencia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Quién es la "villana" de MasterChef Celebrity? Sebastián Villalobos no dudó en responder
Sebastián Villalobos reveló quién sería la "villana" de MasterChef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia apenas comienza, pero ya ha dejado momentos que han dado de qué hablar entre los televidentes.

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Además de los retos en la cocina y la primera eliminación, las personalidades de los participantes también han empezado a llamar la atención.

Como suele ocurrir en cada edición del reality, muchos seguidores intentan identificar quién podría convertirse en el "villano" o la "villana" de la temporada por su actitud, sus decisiones dentro de la competencia o la forma en la que se relaciona con los demás concursantes.

Ahora fue el propio Sebastián Villalobos quien sorprendió al revelar cuál de sus compañeros considera que ocuparía ese papel.

Sebastián Villalobos sorprendió al revelar quién, para él, es la "villana" de MasterChef Celebrity
Sebastián Villalobos señaló a la participante que considera la "villana" de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

¿Quién es la "villana" de MasterChef Celebrity 2026, según Sebastián Villalobos?

Durante una entrevista con RCN Radio, el creador de contenido fue consultado sobre distintos aspectos de su participación en el programa y, entre las preguntas, le pidieron mencionar quién considera que es la villana de esta temporada.

Sin dudarlo, Sebastián respondió que, para él, ese papel lo ocupa Angélica Blandón. Aunque hizo esa elección, el influencer no explicó los motivos detrás de su respuesta ni reveló qué situaciones lo llevaron a tener esa percepción de la actriz.

Su comentario rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores del programa, quienes ahora estarán atentos al desarrollo de la competencia para entender por qué Villalobos la catalogó de esa manera.

Sebastián Villalobos y Angélica Blandón
Sebastián Villalobos sorprendió al revelar que Angélica Blandón sería la villana de la temporada. (Foto Canal RCN)

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¿Qué más dijo Sebastián Villalobos sobre su paso por MasterChef Celebrity?

Durante la conversación, Sebastián también habló sobre otro tema que ha generado comentarios entre los televidentes: su experiencia previa en competencias de cocina.

El creador de contenido reconoció que, aunque ya había participado en un reality gastronómico internacional, pasar mucho tiempo alejado de la cocina hace que varias técnicas se olviden, por lo que ha tenido que volver a adaptarse al ritmo de la competencia.

Además, confesó que desde la primera temporada de MasterChef Celebrity había querido hacer parte del programa, pero por diferentes motivos su participación nunca se concretó.

Según explicó, ahora entiende que todo ocurrió en el momento indicado, pues considera que la edición de 2026 le permitió compartir con un grupo de compañeros con el que ha construido una buena relación.

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