Desde que inició MasterChef Celebrity, los internautas han generado una gran variedad de opiniones por la participación de todos los famosos y una de las más destacadas es la de Julieta Piñeres.

Así también, los televidentes se han sorprendido al saber quién es el hombre con el que Julieta está casada, pues, no solo es un destacado empresario que está vinculado en el sector gastronómico.

¿Quién es el guapo esposo de Julieta Piñeres, participante de MasterChef Celebrity?

Él es Maurizio Mancini, el esposo de Julieta Piñeres. | Foto: Canal RCN

El hombre con el que Julieta Piñeres está casada es Maurizio Mancini, un reconocido empresario quien se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en destacarse en el sector gastronómico.

En la actualidad, Maurizio cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en donde comparte varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

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En varias de las fotografías que tiene Maurizio, se evidencia no solo el incondicional amor que Maurizio siente por Julieta, sino también, por todos los años que llevan al estar casados.

¿Cuántos hijos tiene Julieta Piñeres en la actualidad?

Es clave mencionar que Julieta se ha destacado no solo por todo lo que ha hecho a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por todos los sucesos que ha demostrado tener al ser una de las participantes de MasterChef Celebrity.



En la actualidad, Julieta tiene una hija llamada Olivia, fruto de su relación con Maurizio Manzini, con quien ha compartido varios detalles acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Así también, Julieta ha tenido la oportunidad de compartir varios sucesos de lo que hace en su vida cotidiana mediante sus redes sociales.

Una de las fotografías que más ha acaparado la atención por parte de los internautas acerca de lo que hace Julieta es junto a su hija Olivia, quien es su mayor fuente de inspiración.

Entre tanto, los televidentes se encuentran bajo la expectativa acerca de lo que sucederá en la cocina más famosa del país, con respecto al aprendizaje que obtendrán en lo que han avanzado junto al jurado durante el desarrollo de cada capítulo.