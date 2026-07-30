El nombre de Martha Restrepo ha adquirido gran viralidad a través de las redes sociales, no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino también, por todos los sucesos que ha llevado a cabo en la cocina de MsterChef Celebrity.

Así también, Martha Restrepo fue entrevistada en el programa de Buen Día, Colombia, en el que hizo varias confesiones acerca de cómo ha sido su paso en la cocina más famosa del país.

¿Qué confesiones hizo Martha Restrepo sobre MasterChef Celebrity?

En la mañana de este 30 de julio, la reconocida actriz colombiana Martha Restrepo fue entrevistada por parte de los presentadores de Buen Día, Colombia, quienes le hicieron varias preguntas sobre lo que ha hecho en la cocina:

“En MasterChef no hay nada fácil. Todo es así. O sea, pasa que no todo es suficiente porque en un día te pueden decir que todo estuvo bien, pero después, llega una nueva crítica para que mejores”, reveló Martha Restrepo.

Con base en estas palabras, la actriz aprovechó la oportunidad para revelar cuáles han sido los momentos que más le han gustado desde que está en la cocina de MasterChef Celebrity, pues, detalló que uno de sus momentos preferidos es el trabajo en equipo:

“Es bonito estar en MasterChef Celebrity por todo lo que uno vive y por todo el trabajo en equipo. Además, las personas aman ese programa”, añadió Martha Restrepo.

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¿Cuál sido el mayor reto que ha tenido Martha Restrepo en la cocina de MasterChef Celebrity?

Durante la entrevista, Martha Restrepo aprovechó la oportunidad para hacer varias confesiones acerca de lo que ha sido más difícil para ella con respecto a todo lo que ha hecho hasta el momento en la competencia.

De igual modo, los presentadores le preguntaron acerca de cuál ha sido el reto más difícil que ha tenido hasta el momento en la competencia, pues, recordó uno en el que fue elegida para preparar postres: