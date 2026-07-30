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¿Quién es la hermosa esposa de Sebastián Vega, participante de MasterChef Celebrity?

La participación de Sebastián Vega en MasterChef Celebrity despertó el interés por conocer quién es Valentina Ochoa, su esposa

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ella es Valentina Ochoa, la esposa de Sebastián Vega y madre de uno de sus hijos
¿Quién es la esposa de Sebastián Vega, participante de MasterChef Celebrity? (Foto Canal RCN)

La participación de Sebastián Vega en MasterChef Celebrity Colombia ha hecho que muchos televidentes quieran conocer más sobre su vida fuera de la cocina.

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Además de destacar por su trayectoria como actor, el colombiano suele compartir en redes sociales momentos junto a su familia, especialmente con la mujer que lo ha acompañado durante los últimos años.

Su esposa también ha ganado reconocimiento en plataformas digitales gracias al contenido que publica junto al actor, donde muestran aspectos de su vida en pareja y la experiencia de criar a su hijo.

La mujer que conquistó a Sebastián Vega: ¿quién es su esposa, Valentina Ochoa?
Ella es Valentina Ochoa, la esposa de Sebastián Vega y madre de uno de sus hijos (Foto Canal RCN)

¿Quién es la esposa de Sebastián Vega?

Valentina Ochoa Pardoux es una diseñadora, empresaria y creadora de contenido colombiana.

Aunque inicialmente se dio a conocer por su relación con Sebastián Vega, con el paso del tiempo ha construido una comunidad propia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su familia y su estilo de vida.

La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2018 y, desde entonces, suele aparecer junta en publicaciones y videos que muestran diferentes momentos de su día a día.

En 2020 nació Luca Vega Ochoa, el hijo que tienen en común y quien también aparece con frecuencia en el contenido familiar que ambos comparten con sus seguidores.

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¿Cuántos hijos tiene Sebastián Vega?

El actor es padre de dos hijos. Su hijo mayor es Matías Vega Castillo, nacido el 25 de mayo de 2012, fruto de la relación que Sebastián Vega sostuvo con la modelo Natalia Castillo, con quien estuvo casado hasta 2013.

En distintas entrevistas, el actor ha contado que, tras la separación, atravesó algunos desacuerdos con la madre de Matías relacionados con los tiempos de visita y la crianza del menor.

Sin embargo, con el paso de los años ha mostrado en redes sociales que mantiene una relación cercana con su hijo y que ha logrado integrar su familia. En diferentes publicaciones se le ha visto compartiendo tiempo con Matías, Valentina Ochoa y Luca, reflejando la buena relación que existe entre los hermanos.

Actualmente, además de su participación en MasterChef Celebrity, Sebastián Vega continúa compartiendo con sus seguidores momentos de su vida profesional y familiar, una faceta que también ha despertado el interés de quienes siguen el reality gastronómico.

¿Quién es Valentina Ochoa, la esposa de Sebastián Vega que también triunfa en redes?
Sebastián Vega tiene dos niños: Matías y Luca (Foto Canal RCN)
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