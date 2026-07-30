Bayern Múnich confirmó el futuro de Lucho Díaz tras la millonaria oferta de Al Hilal

Durante la última semana, luego de La Copa Mundial FIFA 2026, mucho se ha hablado sobre el futuro de Lucho Díaz en el fútbol, pues se supo que el equipo profesional de Arabia Saudí, Al Hilal, lo había fichado y le habría hecho una jugosa propuesta.

Por lo que se estaba a la espera si el Bayern Múnich aceptaría que él se fuera, ya que, según medios orientales, el colombiano habría aceptado cambiar de Club; pero, también se supo que sus actuales “dueños” se negaban a que él se fuera.

Entre tantas preguntas y especulaciones, se supo una respuesta oficial de parte de Lucho Díaz y del mismo equipo alemán; quienes hicieron oficial el anuncio y la respuesta que tanto se estaba esperando.

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Precisamente, este comunicado se supo a través de las redes sociales del Club Profesional de Fútbol, quienes rompieron el silencio y públicamente dejaron saber si dejaron ir al colombiano.

¿Lucho Díaz se quedó en el Bayern Múnich o aceptó la propuesta de Al Hilal?

En horas del mediodía de este jueves 30 de julio, se supo a través de la cuenta oficial de Instagram del Bayern Múnich que, Luis Díaz continuará con ellos hasta el 2029.

Bayern Múnich sorprendió con decisión sobre Lucho Díaz. (AFP/ Thomas Kienzle)

Según las imágenes que se ven en el carrusel publicado, es que el colombiano firmó nuevamente contrato con ellos, quienes no lo dejaron ir tras la millonaria propuesta que hizo Al Hilal, pues estaban ofreciendo por él entre 120 a 150 millones de euros.

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A lucho le ofrecían un salario por temporada de 25 millones de euros, o sea, $110.000 por año.

¿Qué dijo el Bayern Múnich al no dejar ir a Lucho Díaz?

Tras tanto revuelo por la posible salida de Lucho Díaz del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, CEO del equipo habría informado a la prensa local: "seríamos tontos si vendemos a Díaz, ¿no? Tenemos un equipo tan fantástico, honestamente. ¡simplemente empecemos la temporada y comencemos a marcar algunos goles!".

Se conoció el futuro de Lucho Díaz: Bayern Múnich confirmó la noticia. (AFP/ Ina Fassbender)

En cuanto al colombiano, en las fotos que publicaron se ve que ya está preparándose junto a sus compañeros para la pretemporada que iniciará en los próximos días, pues el 22 de agosto, Lucho debutará en la Supercopa ante Dortmund.