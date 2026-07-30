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Cristiano Ronaldo causó furor al posar con su hijo; así luce el jugador tras el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo llamó la atención en redes al posar con su hijo y presumir su estado físico después del Mundial.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cristiano Ronaldo causa furor al mostrar un mejor estado físico que el de su hijo.
Cristiano Ronaldo causa furor al mostrar un mejor estado físico que el de su hijo. (Foto de CR7: Schemidt/AFP) (Foto de CR7 JR: Patricia de Melo/AFP)

Cristiano Ronaldo causó furor en redes al presumir que se encuentra en mejor forma física que su hijo.

Portugal cayó eliminada ante España en octavos de final del Mundial 2026.
Portugal cayó eliminada ante España en octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Thomas Coex/AFP)

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¿Por qué causaron revuelo las fotografías de Cristiano Ronaldo junto a su hijo?

Luego de su paso por el Mundial 2026, donde Portugal quedó eliminada ante la campeona España, el futbolista disfruta de unas merecidas vacaciones junto a su familia.

En un feed publicado recientemente se le puede ver junto a sus seres queridos tomando el sol.

Lo que más llamó la atención de los internautas de las fotografías fue su físico tonificado y marcado a los 41 años.

Cristiano Ronaldo quiere alcanzar los mil goles como futbolista profesional.
Cristiano Ronaldo quiere alcanzar los mil goles como futbolista profesional. (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo como futbolista profesional?

Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en marcar al menos un gol en seis mundiales y acumula 976 anotaciones a nivel profesional, consolidándose como el máximo goleador en la historia del fútbol.

Con el estado actual que muestra, es muy probable que continúe en las canchas un par de años más y cumpla su sueño de jugar junto a su hijo de manera profesional.

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Su figura se mantiene gracias a estrictas rutinas de ejercicio, dietas controladas y descanso profundo, pilares que han sido parte de su vida desde hace más de dos décadas.

El futbolista ha demostrado que la edad no es un límite cuando se combina pasión con hábitos saludables. Su dedicación lo ha llevado a romper récords y a convertirse en un ícono de disciplina.

Incluso muchos aficionados, entre ellos el creador de contenido La Liendra, le comentaron que debería prepararse para el siguiente Mundial, el de 2030 que se jugará justamente en Portugal, España y Marruecos.

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Esa idea ha cobrado fuerza entre sus seguidores, quienes sueñan con verlo disputar una séptima Copa del Mundo.

Por el momento, CR7 no ha anunciado que esté cerca del retiro, lo que mantiene viva la ilusión de que siga rompiendo marcas y sorprendiendo al mundo con su vigencia.

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