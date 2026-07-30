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¿Karol G se copió de una famosa cantante? Su nuevo álbum desató comparaciones en redes

La cantante presentó el nombre y la portada de su próximo álbum, pero la imagen generó comparaciones entre usuarios en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karol G recibió críticas por la portada de su nuevo álbum: usuarios encontraron un gran parecido
¿Karol G se copió de una famosa cantante? Su nuevo álbum desató comparaciones en redes (Foto IAN MAULE / AFP)

Karol G sorprendió a sus seguidores durante uno de los conciertos de su gira Tropicoqueta al anunciar que un nuevo álbum está en camino.

Sin embargo, más allá de la emoción por el lanzamiento, la portada del disco terminó convirtiéndose en tema de conversación por el parecido que varios usuarios encontraron con la imagen de un reconocido álbum de otra artista.

La portada del nuevo álbum de Karol G generó comparaciones con una famosa cantante
Karol G recibió críticas por la portada de su nuevo álbum: usuarios encontraron un gran parecido con otra portada (Foto Ethan Miller / AFP)

¿Cómo anunció Karol G su nuevo álbum?

Durante su presentación en Canadá, la cantante paisa aprovechó el encuentro con sus seguidores para revelar que ya tiene listo su próximo proyecto musical.

Frente al público, Karol G confirmó que el álbum llevará por nombre No me arrepiento de sentir tanto y anunció que estará disponible a partir del 7 de agosto de 2026.

Además de compartir el título, la artista presentó por primera vez la portada oficial del disco y aseguró que llevaba varios meses trabajando en esta nueva producción.

El anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el lanzamiento y comenzaron a especular sobre los temas que podría incluir el álbum, especialmente después de su mediática ruptura con Feid.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando varios usuarios empezaron a comparar la portada con la de otra artista internacional.

¿Por qué comparan la portada del nuevo álbum de Karol G con la de otra artista?

Pocas horas después del anuncio, usuarios en X comenzaron a publicar comparaciones entre la portada de No me arrepiento de sentir tanto y la imagen promocional del sencillo I'm a Slave 4 U, de Britney Spears.

Según los comentarios, ambas fotografías muestran a las artistas de espaldas y con una pose similar, lo que llevó a algunos internautas a señalar un supuesto parecido entre los conceptos visuales.

Incluso, algunos usuarios aseguraron que la imagen les recordaba por completo la portada de Britney y aprovecharon para reavivar las críticas que, desde hace varios años, algunos seguidores de Shakira hacen a Karol G por considerar que toma referencias de otros artistas.

No obstante, otros fanáticos defendieron a la cantante colombiana y afirmaron que la pose y el concepto fotográfico son comunes en la industria musical y no representan una copia.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado sobre las comparaciones ni ha explicado si la portada de su nuevo álbum estuvo inspirada en alguna referencia artística en particular.

La portada del nuevo álbum de Karol G divide opiniones entre sus seguidores
¿Karol G se inspiró en Britney Spears? Su nueva portada desató comparaciones en redes (Foto Kevin Winter / AFP) (Foto Valerie Macon / AFP)
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