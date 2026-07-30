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Karina García dejó en evidencia que no se sabe el nombre de Kris R: el video es viral

Karina García se viralizó en redes por video en donde la exponen por no saber el nombre del padre de su tercer hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García protagonizó incómodo momento al intentar decir el nombre de Kris R
Karina García sorprendió al no recordar el nombre de Kris R. (Foto/ Canal RCN)

Por medio de las redes sociales se están viralizando algunos de los momentos que protagonizó Karina García en un live que hizo el pasado miércoles 29 de julio, pues en él, salieron a la luz varios detalles sobre su bebé y Kris R.

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Precisamente, durante los últimos días mucho se ha hablado sobre la revelación de género de su tercer hijo, debido a que Yina Calderón sacó a la luz que supuestamente “es un niño”, por lo que empezaron a surgir las especulaciones.

Por su lado, la modelo paisa dijo que la única que sabe si su bebé es niña o niño, es su hija mayor, Isabella Vargas, pues la joven lo confirmó y así desmienten que Calderón sepa la verdad.

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En cuanto al comentado live que hizo Karina, se supo que, la famosa se hizo una ecografía 3D y dejó ver cómo se ve el pequeño ser que está en gestación; sin embargo, un detalle sobre Kris R está dando de qué hablar.

¿Karina García no se sabe el nombre de Kris R?

A través de las plataformas digitales están compartiendo un video de Karina García, sobre el live que hizo el pasado miércoles. En él, exponen a la exparticipante de La casa de los famosos, preguntando por el nombre del padre de su tercer hijo.

Karina García sorprendió al no recordar el nombre de Kris R
Karina García protagonizó incómodo momento al intentar decir el nombre de Kris R. (Foto/ Canal RCN)

En el clip se ve que, mientras Karina está preparando unas hamburguesas, dice: “Kris se llama…”, ahí queda pensando y mira hacia arriba, confundida. “Kris se llama… ¿Cristián?”.

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En el fondo se escucha que alguien repite el nombre y ella pregunta, “no es Cristopher, ¿cierto que no, amigo?”

¿Cuáles fueron las reacciones ante la confusión de Karina García por el nombre de Kris R?

Las redes no dudaron en reaccionar ante la confusión de Karina García sobre el nombre de Kris R, pues a sus fans les dio risa lo “despistada”, pero a otros les generó conflicto que todavía no sepa cuál es el nombre del padre de su hijo.

Karina García sobre el género de su bebé
Karina García confundió el nombre de Kris R. (Foto/ Canal RCN)

Algunos la criticaron porque es extraño que esté formando una familia con el hombre a quine no le conoce el nombre; sin embargo, se dejó pasar el momento.

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