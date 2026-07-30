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¿Se le escapó el secreto? Karina García reveló detalle sobre el género de su bebé

Karina García sacó a la luz un detalle sobre el género de su bebé, causando reacciones entre sus seguidores.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karina García frenó a tiempo un detalle que habría revelado el género de su bebé
Karina García sobre el género de su bebé. (Foto/ Canal RCN-Freepik)

Karina García está dando de qué hablar en redes sociales, debido a un live que hizo en donde habló varias cosas sobre su bebé y Kris R; así mismo, sigue mencionando detalles sobre la revelación de género de su tercer hijo.

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Lo que sucedió, es que la modelo paisa sacó a la luz la ecografía 3D del bebé, revelando a quién se parece, de hecho, habló de su condición, pues es un bebé muy grande para el tiempo que lleva gestando.

Por medio de varios clips que circulan, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia conversó con sus seguidores y lo que decía, generaba reacciones, ya que para muchos ella es imprudente y graciosa.

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Sin embargo, dejó saber un detalle sobre el género de su bebé, lo que generó bastantes comentarios como respuesta al video; pues por poco y revela más detalles de la ecografía, en donde se sabría si viene en camino una niña o un niño.

¿Por qué Karina García casi filtra el género de su bebé?

En el video que se está compartiendo por medio de las plataformas digitales, Karina García dijo que iba a transmitir el momento de su consulta con la ginecóloga, quien le hizo la ecografía 3D de su bebé.

Karina García explicó por qué casi revela el género de su bebé
Karina García frenó a tiempo un detalle que habría revelado el género de su bebé. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, lo que comentó es que le hicieron caer en cuenta que no podía, porque al dejar ver la pantalla, los ginecólogos o personas que puedan identificar la ecografía, iban a descubrir el género del pequeño.

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Por eso, casi filtra estos detalles que quiere mantener en absoluta reserva e incluso para ella misma hasta que se haga la respectiva revelación.

¿Qué más dijo Karina García sobre su bebé?

En pasados días, Yina Calderón confesó que el hijo de Karina García sería niño y lo dijo con tanta convicción que, los internautas le creyeron.

Karina García sobre el género de su bebé
Karina García explicó por qué casi revela el género de su bebé. (Foto/ Canal RCN)

Pero, horas más tarde, la modelo paisa salió en la cuenta de ‘X’ y escribió que solo su hija Isa sabe la verdad del género, por lo que pidió no creer a las personas que quieren decir cosas para ver si adivinan.

Por otro lado, Karina dijo que su bebé era “cabezón” y dijo que sería grande como su padre; pues le dijeron tras la ecografía que es un macro bebé y esto lo contó aterrada.

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