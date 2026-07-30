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Aída Victoria Merlano reveló tierna foto de su infancia y sorprende con el parecido con su hijo

Aída Victoria Merlano se sumó a la tendencia "Mini You" y desempolvó tierna foto suya de pequeña.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano sobre su hijo
Aida Victoria Merlano reacciona a quienes le dicen suegra/Canal RCN

Aida Victoria Merlano siempre ha demostrado estar a la vanguardia de las tendencias en redes sociales y una vez más lo volvió a demostrar uniéndose a un 'trend' de mostrar cómo lucía de pequeña.

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¿Cuál fue la foto que Aida Victoria Merlano desempolvó de su infancia?

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de la tendencia "Mini You" y "You Now", en la que miles de personas, incluidos varios famosos, comparan una fotografía de su infancia con una imagen actual.

A esta dinámica también se sumó la influenciadora Aída Victoria Merlano, quien sorprendió a sus seguidores al compartir cómo lucía cuando era una niña.

La influenciadora decidió revisar en su baúl de los recuerdos y fue allí donde encontró una tierna fotografía suya la cual compartió con sus seguidores y provocó múltiples reacciones en redes.

Bebé de Aida Victoria Merlano genera comentarios tras ser comparado con Russell de Up
Aida Victoria Merlano sorprendió al mostrarse de pequeña. (Foto: Canal RCN y Freepik)

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¿Cómo lucía Aida Victoria Merlano en su infancia?

La imagen que compartió Aída Victoria Merlano corresponde a una fotografía de su infancia, en la que aparece sentada frente a la cámara con una blusa rosada y el cabello recogido en dos moñas, un look muy característico de la época.

En la instantánea, la influenciadora luce una tierna sonrisa y una mirada que rápidamente enterneció a sus seguidores, quienes no tardaron en comentar el gran parecido entre esa versión de Aída y su hijo.


Muchos internautas coincidieron en un detalle: el gran parecido entre la influenciadora cuando era pequeña y su hijo Emiliano. Varios seguidores aseguraron que el menor heredó gran parte de sus rasgos físicos, mientras otros destacaron que "son igualitos".

Sin embargo, hubo otros que aseguran que Emiliano es igualito al papá, el empresario Juan David Tejada, con quien la influenciadora sostuvo una comentada relación sentimental.

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¿Qué otros famosos se han unido a la tendencia de "Mini You" y "You Now"?

Al igual que Aida Victoria Merlano han sido miles de famosos y celebridades que se han unido a esta tendencia de mostrar cómo eran antes.

Algunos participantes de MasterChef Celebrity como Lina Tejeiro, Sebastián Villalobos, Tuto Patiño, entre otros han compartido imágenes de cómo lucían cuando pequeños.

Asimismo, otras celebridades como Carolina Gaitán, Juan Palau y Silvestre Dangond han enternecido a sus miles de seguidores.

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