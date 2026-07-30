Aida Victoria Merlano celebró el primer cumpleaños de su hijo: así reaccionó el agropecuario

La influenciadora Aida Victoria Merlano derritió de ternura al celebrarle el primer cumpleaños de vida a su hijo Emiliano, fruto de su pasada relación con Juan David Tejada, conocido como 'El agropecuario'.

¿Cómo le celebró Aida Victoria Merlano el cumpleaños a su hijo Emiliano?

La creadora de contenido compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram una fotografía en la que mostró a su pequeño muy sonriente en su primer cumpleaños rodeado de una decoración de Mickey Mouse.

Según mostró, decidió celebrar esta importante fecha en su vida en Panamá.

"Feliz primer año hombrecito. Tú eres el motor, la fuerza y el sentido de mi vida", escribió.

Poco después sorprendió con un video donde dejó ver a su bebé disfrazado de tiburón y donde se disculpó por estar tan ausente de sus redes sociales, pero estaba enfocada festejando el primer año de vida de su pequeño.

"Es la primera vez en meses que paso 3 días seguidos sin trabajar. Así que perdónennos por perdernos, estábamos pasándola cool en el cumple de pequeño pez", agregó.

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¿Cómo reaccionó 'El agropecuario' tras el cumpleaños de su hijo Emiliano?

Juan David Tejada compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde felicitó a su pequeño recopilando imágenes de los momentos que ha compartido con el bebé.

Asimismo, publicó una fotografía de los dos juntos, donde le dedicó amorosas palabras, donde le resaltó lo mucho que lo ama.

"Feliz cumpleaños amor mío, Dios te bendiga siempre y que cumplas muchos años más de mi vida. Agradecido con Dios y la vida por ti. Te amo Emi", dijo.

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Tras sus publicaciones, el pequeño logró miles de corazones y felicitaciones, donde muchos le expresaron todo su cariño y los mejores deseos en lo que será su vida.

Otros no tardaron en señalar la notable distancia entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, luego de que ella decidiera festejar afuera del país sin la presencia del agropecuario.

Cabe destacar que ambos siguen en disputa legal luego de su polémica separación, la cual se dio mientras ella estaba en embarazo de Emiliano.