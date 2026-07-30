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Juliana Calderón habría confirmado, sin querer, el género de su bebé: este sería

Juliana Calderón despertó la curiosidad luego de compartir un detalle que habría revelado, sin intención, el género de su bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Juliana Calderón reveló sin querer el género de su bebé? Un detalle la delató
¿Juliana Calderón reveló sin querer el género de su bebé? Un detalle la delató. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un detalle que, para muchos de sus seguidores, habría revelado sin intención el género de su bebé. Aunque la creadora de contenido no hizo un anuncio oficial, la publicación despertó todo tipo de comentarios y aumentó la expectativa sobre esta nueva etapa de su vida.

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¿Cuál sería el género del bebé de Juliana Calderón?

El pasado miércoles 29 de julio, Juliana Calderón realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que recibió un consejo no solicitado por parte de una seguidora, al que decidió responder de manera directa. Sin embargo, más allá de su reacción, lo que llamó la atención fue que habría dejado al descubierto el posible género de su bebé.

El gesto de Juliana Calderón que habría confirmado el género de su bebé
El gesto de Juliana Calderón que habría confirmado el género de su bebé. (Foto Canal RCN).

La internauta le sugirió a la empresaria que, durante la crianza de su hijo, evitara inculcarle el gusto por los chismes y las polémicas, temas con los que tanto ella como su familia suelen estar relacionados. En cambio, le recomendó enfocarse en enseñarle buenos modales. Cabe recordar que Juliana es hermana de Yina Calderón.

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Entre risas, Juliana respondió que ella decidiría cómo criar a su bebé y que nadie debía opinar sobre la crianza de un hijo ajeno. No obstante, durante su respuesta se refirió al bebé en femenino, lo que despertó las sospechas de sus seguidores sobre la posibilidad de que esté esperando una niña.

"La pregunta dizque 'toca que le enseñe a su hijo buenos modales, no el chisme'. Yo veré qué le enseño a mi hija, sap*, qué risa", respondió Calderón.

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¿Juliana Calderón se retractó frente al género de su bebé?

Luego de que una respuesta en sus redes sociales desatara rumores sobre el posible género de su bebé, Juliana Calderón volvió a pronunciarse y aseguró que, por ahora, no conoce si está esperando una niña o un niño.

“No, la verdad yo no sé si es una niña o un niño. Yo deseo una niña, ya tengo hasta el nombre de la bebé; quiero que se llame Dulce María o Guadalupe, de niño no he pensado nada. Yo estoy esperando una niña, pero en realidad no se sabe, Dios ojalá me dé lo que vea que yo necesito, se lo dejó a Dios”, expresó.

¿Se le escapó? Juliana Calderón habría revelado el género de su bebé sin darse cuenta
¿Se le escapó? Juliana Calderón habría revelado el género de su bebé sin darse cuenta. (Foto Canal RCN).
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