¿Camilo Méndez lanzó pulla a Fredy Guarín? Su gesto deportivo con Sara Uribe desató reacciones

El artista vallenato Camilo Méndez llamó la atención en las últimas horas tras protagonizar un llamativo momento durante un evento deportivo. El cantante tuvo una dedicatoria para Sara Uribe que rápidamente despertó comentarios en redes sociales, donde varios usuarios la relacionaron con Fredy Guarín, expareja de la presentadora y exfutbolista profesional.

¿Cuál fue el gesto que Camilo Méndez tuvo con Sara Uribe durante un evento deportivo y que relacionaron con Fredy Guarín?

En las últimas horas se llevó a cabo un evento deportivo que reunió a varias figuras de la industria musical colombiana para disputar un partido de fútbol, al que asistieron decenas de fanáticos para disfrutar del encuentro. Uno de los participantes fue Camilo Méndez, actual pareja de Sara Uribe, quien aprovechó un momento especial para dedicarle un emotivo gesto.

Camilo Méndez sorprendió con un gesto hacia Sara Uribe y desató comentarios sobre Guarín. (Foto Canal RCN).

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante anotó un gol y de inmediato se lo dedicó a la presentadora. Aunque muchos usuarios destacaron el romántico detalle, otros no tardaron en relacionarlo con Fredy Guarín, expareja de Sara Uribe, quien era futbolista profesional cuando mantuvieron su relación.

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A partir de ese momento comenzaron a circular comentarios en redes sociales en los que varios internautas insinuaron que Méndez habría enviado una indirecta al exjugador, al recordar un gesto similar que, según algunos usuarios, Guarín también habría tenido con la presentadora años atrás.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe al emotivo gesto que Camilo Méndez tuvo con ella durante un partido de fútbol?

La dedicatoria que Camilo Méndez le hizo a Sara Uribe durante el partido de fútbol también tuvo una discreta respuesta por parte de la presentadora. Sin hacer comentarios al respecto, compartió la publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, dejando ver su reacción al emotivo detalle del cantante.

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Mientras tanto, el momento continuó generando comentarios entre los usuarios, especialmente por las comparaciones y especulaciones que surgieron en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, ni Camilo Méndez, ni Sara Uribe, ni Fredy Guarín se han pronunciado sobre las interpretaciones que hicieron algunos internautas.