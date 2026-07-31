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Alejandro Estrada se reencontró con Eidevin y Alexa Torrex, ¿sigue la rivalidad?

Alejandro Estrada se reunió con Eidevin y Alexa Torrex tras polémicas luego de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alejandro estrada, eidevin, alexa torrex
Alejandro se ve de nuevo con Eidevin y Alexa Torrex/Canal RCN

El actor Alejandro Estrada se reencontró con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia, Eidevin López y Alexa Torrex.

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¿Alejandro Estrada no quedó bien con Eidevin ni con Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia?

Los famosos protagonizaron fuertes polémicas luego de la relación que tuvieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

alejandro estrada en la casa de los famosos colombia

Recordemos que Alejandro Estrada y Eidevin López tuvieron fuertes diferencias en el reality que los llevó a tener un controversial enfrentamiento, el cual llevó al vallecaucano a la expulsión del juego.

Por su parte, aunque Alejandro Estrada tuvo una gran amistad con Alexa Torrex dentro de la competencia, una vez se terminó el juego, el actor se distanció de la cucuteña, quien lanzó duros comentarios al respecto señalando que se había sentido utilizada de su parte.

Recordemos que el actor Alejandro Estrada fue quien ganó el reality luego de obtener la mayor votación por parte del público en la gran final.

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¿Alejandro Estrada se reencontró con Eidevin y Alexa Torrex?

En redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes del reencuentro que tuvieron los famosos después de que los tres más otros exparticipantes del reality e influenciadores viajaran a Cucuta a un evento para impulsar el turismo en dicha ciudad.

alejandro estrada se reencontro con eidevin y alexa torrex

Las grabaciones que se observan en redes sociales, se puede apreciar a los tres en un bus en el que se trasladan, donde el actor entabla una conversación con cada uno de ellos.

En las publicaciones se puede observar que, al parecer, los tres limaron asperezas y ya no hay rivalidad entre ellos.

Miles de fanáticos reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron la madurez de los tres, otros los felicitaron, mientras que otros los juzgaron y se mostraron en desacuerdo.

Por el momento, los famosos no se han pronunciado sobre su reencuentro, por lo que, no se saben más detalles al respecto.

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Por ahora, los famosos siguen trabajando en sus respectivos proyectos y entreteniendo a su manera a sus fieles fanáticos, que están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos.

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