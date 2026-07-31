¿Ya no son amigas? Alexa Torrex reaccionó a rumores de su relación con Sofía Jaramillo

En los últimos días, varios de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026 se reencontraron en las ferias de Cúcuta, en donde han aprovechado para hacer contenido para sus redes.

Artículos relacionados La Segura Entre lágrimas, la Segura reveló que los médicos la volvieron a desahuciar

Allí estuvieron Beba de La Cruz, Alexa Torrex, Sofía Jaramillo, Nicolás Arrieta, junto a su novia, Manuela Ortiz, Valentino Lázaro, Eidevin López y estuvieron otros influenciadores como Felipe Saruma.

Para los creadores de contenido, estas ferias han sido un gran aporte para la generación de sus videos, porque han pasado varias cosas y una de ellas, es que se habría evidenciado el presunto distanciamiento entre Alexa Torrex con Sofía Jaramillo.

Artículos relacionados James Rodríguez Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como modelo de pasarela, así lo hizo

Ambas exparticipantes se hicieron muy amigas después de la realidad, debido a que coincidieron en eventos y más actividades; De hecho, compartían mucho tiempo untas tras su convivencia en el programa de televisión.

¿Qué pasó entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex?

Mucho se está hablando en redes sobre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo tras las ferias de Cúcuta, debido a que se empezó a formar un shippeo entre la cucuteña y Saruma, tras video que hicieron juntos, pero esto son solo especulaciones.

Crecen los rumores sobre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo. (Foto/Canal RCN)

Así mismo, en cuentas de chismes y entretenimiento, supuestamente, Sofía se habría dado besos con Felipe, pero esto lo publicó una cuenta que, compartió un pantallazo de que un seguidor le escribió eso sin ningún tipo de pruebas.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Alejandro Estrada se reencontró con Eidevin y Alexa Torrex, ¿sigue la rivalidad?

Por eso, están diciendo que Alexa habría dejado de seguir a su amiga en Instagram, mientras que la modelo caleña mantiene su follow en el perfil de la cantante.

¿Alexa Torrex mencionó algo sobre su amistad con Sofía Jaramillo?

Una de la creadora de contenido de entretenimiento publicó un video hablando sobre el unfollow de Alexa Torrex a Sofía Jaramillo y en ese mismo clip, la cantante le dio like, pero no respondió nada sobre el tema.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo?. (Foto/Canal RCN)

Sin embargo, su reacción no desmintió tal cosa y podría indicar que algo sí había pasado, pero hasta el momento no se sabe ningún detalle.

Por su lado, Nicolás Arrieta comentó el post , escribiendo “más raro mor”, sin mencionar nada que pueda revelar si algo ocurrió entre ambos exparticipantes de La casa de los famosos.