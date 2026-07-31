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Claudia Serrato rompe en llanto al hablar de sus quimioterapias y la pérdida de su cabello

Claudia Serrato habló de su proceso contra el cáncer y reveló que se someterá a quimioterapias, detallando cómo será el proceso.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así fue el emotivo momento en el que Claudia Serrato habló de sus quimioterapias
Claudia Serrato abrió su corazón al hablar de las quimioterapias. (Foto/ Freepik)

En abril de este año, la mánager de talentos, Claudia Serrato, anunció públicamente que tenía cáncer de mama, por lo que generó gran conmoción en el mundo del entretenimiento, pues contó la noticia con mucho dolor.

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La mujer quien maneja a Lina Tejeiro y Tuto Patiño, quienes actualmente están participando en Masterchef Celebrity Colombia, ha hablado todos estos meses detallando todos los procesos por lsoque ha tenido que pasar para que su salud mejore.

Sin duda, cada vez que cuenta algo, es inevitable que se les escurran las lágrimas, debido a que su madre falleció de un cáncer y por eso, su temor era muy grande. Desde entonces, sus seguidores han estado al pendiente de cómo ha evolucionado su bienestar.

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Luego de una mastectomía y otros procedimientos contra esta cruel enfermedad, Claudia habló sobre las quimioterapias, lo que generó preocupación entre sus seguidores, porque, además, habló de qué pasará con su cabello.

¿Qué dijo Claudia Serrato sobre sus quimioterapias y su cabello?

Durante este viernes 31 de julio, Claudia Serrato publicó varias historias contando los detalles sobre por qué debe someterse a sus quimioterapias y reveló que, a ella le sacaron muchos ganglios, una de ella tenía células cancerígenas.

Claudia Serrato hizo una desgarradora confesión sobre las quimioterapias
Así fue el emotivo momento en el que Claudia Serrato habló de sus quimioterapias. (Foto/ Freepik)

Así mismo, le hicieron un vaciamiento axilar para lo mismo, revisar si no había quedado estas células, pero finalmente el resultado salió negativo, o sea, que ya no habría nada de estos residuos en su cuerpo.

Allí, habló de los cuatro ciclos de quimioterapias que le harán, catalogándolas por colores; la roja que es la más agresiva y que la dejaría sin cabello: una cada 21 días (son 4).

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Luego viene la blanca, son 12, una cada semana. Según lo que dijo Claudia, es que por más que ella se sienta bien, esta fue la opción que le dio su oncóloga.

¿Cuándo iniciarán las quimioterapias de Claudia Serrato?

Al hablar sobre su cabello, Claudia Serrato reveló que, está lindo y precisamente se va por la quimio, por eso dijo que mandará a hacer una peluca y ya se está haciendo la idea de que se quedará sin su pelito.

Claudia Serrato abrió su corazón al hablar de las quimioterapias
Claudia Serrato hizo una desgarradora confesión sobre las quimioterapias. (Foto/ Freepik)

Por otro lado, explicó que, su cáncer fue tan agresivo que, por eso, optaron por realizarle las quimios después de la mastectomía, para evitar alguna otra complicación y que la probabilidad de que vuelva sea mínima.

Por último, la mánager de talento reveló entre lágrimas que está haciendo su proceso interno, por la pérdida de su pelo y recibir las quimios, pero declaró que es fuerte, pese a que genera temor enfrentarse a este momento de su vida.

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