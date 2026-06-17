Claudia Serrato rompió el silencio tras su operación contra el cáncer: "mucho dolor"

Claudia Serrato, reconocida por ser la mánager de Lina Tejeiro, volvió a aparecer en sus redes sociales luego de someterse a una operación como parte del tratamiento contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos meses.

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A través de un video, Claudia aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y contar cómo se encuentra actualmente después del procedimiento.

Sus declaraciones llegaron días después de compartir con su comunidad los nervios y las emociones que sintió antes de ingresar al quirófano.

Claudia Serrato compartió una noticia sobre su recuperación luego de la mastectomía (Foto freepik)

¿De qué operaron a Claudia Serrato?

Hace algunos meses, Claudia Serrato reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en uno de sus senos, noticia que compartió abiertamente con sus seguidores.

Después de realizarse varios estudios médicos y biopsias, los especialistas determinaron que la enfermedad estaba localizada en un solo seno. Por esta razón, y tras conversar con su equipo médico, tomó la decisión de someterse a una mastectomía como parte de su tratamiento.

Desde que hizo público su diagnóstico, la mánager ha utilizado sus redes sociales para mostrar cada etapa del proceso, hablar de sus miedos y mantener informadas a las personas que la siguen.

Claudia Serrato dio una nueva actualización sobre su salud tras la operación por cáncer de mama (Foto freepik)

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¿Qué dijo Claudia Serrato sobre su recuperación?

En su más reciente actualización, Claudia contó que acababa de salir de una cita médica y compartió una noticia positiva sobre su evolución.

Según explicó, los médicos ya le retiraron uno de los drenajes que tenía después de la operación, aunque todavía debe continuar con el segundo mientras avanza el proceso de recuperación.

También comentó que aún presenta molestias y dolor en la zona intervenida, pero aseguró que todo marcha con normalidad y que se encuentra tranquila.

Además, explicó que todavía está a la espera de los resultados de la biopsia realizada tras la operación, un examen que permitirá conocer más detalles sobre su estado de salud. De acuerdo con sus declaraciones, esos resultados los recibirá dentro de aproximadamente ocho días.

Mientras tanto, Claudia Serrato continúa enfocada en su recuperación y agradeció nuevamente todas las muestras de cariño, mensajes de apoyo y oraciones que ha recibido desde que compartió públicamente su diagnóstico de cáncer de mama.