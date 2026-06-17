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Esta es la razón por la que Richard Ríos no será titular en Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026

Richard Ríos no será titular con Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 tras la decisión de Néstor Lorenzo, director técnico.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Richard Ríos no será titular en el Mundial 2026
Richard Ríos no será titular en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La expectativa por el debut de la selección de Colombia en el Mundial 2026 ha ido en aumento en las últimas horas, especialmente después de conocerse una decisión que cambia la idea inicial del equipo que se enfrentará a Uzbekistán.

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¿Por qué Richard Ríos no juega en Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026?

Richard Ríos no será inicialista en el compromiso entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente al inicio del Grupo K del Mundial 2026, que se disputa en el Estadio Azteca.

La decisión fue confirmada por el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo, quien definió la formación inicial priorizando el momento de cada jugador y el equilibrio en la mitad del campo.

Para este partido, el entrenador se inclinó por un doble pivote con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, mientras que Richard Ríos quedó como alternativa en el banco de suplentes.

¿Por qué Richard Ríos no juega en Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026?
Richard Ríos quedó como alternativa en el banco de suplentes / (Foto de AFP)

La idea es tener más variantes durante el encuentro y poder ajustar el ritmo del juego según lo que vaya pasando en la cancha.

La ausencia de Ríos en el equipo inicial llamó la atención de varios aficionados, que no esperaban verlo fuera del arranque en este debut mundialista. En redes sociales, algunos comentaron el cambio y señalaron que lo veían como una pieza fija desde el inicio.

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¿Quiénes jugarán en el partido Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?

El equipo titular de Colombia para el debut mundialista está conformado de la siguiente manera:

  • Camilo Vargas
  • Daniel Muñoz
  • Davinson Sánchez
  • John Lucumí
  • Johan Mojica
  • Jefferson Lerma
  • Gustavo Puerta
  • John Arias
  • James Rodríguez
  • Luis Díaz
  • Luis Javier Suárez

El director del equipo destacó que con esta organización se busca tener más opciones en ataque y empezar el partido con intensidad desde los primeros minutos.

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¿Dónde ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Uzbekistán se jugará el 17 de junio de 2026 y se podrá ver a través de Canal RCN y su aplicación digital. El encuentro empezará a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, y será el debut de ambos equipos en el Mundial.

En la previa, el juego ha ido tomando más atención por lo que significa este primer paso de la selección en el torneo y por cómo llega el equipo a este importante encuentro deportivo.

¿Dónde ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?
Podrás ver el partido Colombia vs. Uzbekistán a través de Canal RCN / (Foto de AFP)
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