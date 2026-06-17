Luisa Fernanda W alarmó a sus seguidores tras aparecer con los ojos hinchados: esta fue la razón

Luisa Fernanda W llamó la atención de sus seguidores después de publicar una fotografía en la que dejó ver el evidente cansancio que tenía tras varias horas sin poder descansar.

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En la imagen, la creadora de contenido mostró sus ojos visiblemente enrojecidos y aseguró que llevaba mucho tiempo sin dormir, lo que hizo que varios de sus seguidores se preocuparan por su estado de salud y le preguntaran qué estaba ocurriendo.

Horas más tarde, la influenciadora decidió regresar a sus redes sociales para explicar el motivo de su aspecto y aclarar que todo se debía a una intensa jornada de trabajo y viajes.

Luisa Fernanda W reapareció tras preocupar a sus seguidores y explicó por qué no ha podido dormir (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la foto que preocupó a sus seguidores?

A través de sus historias de Instagram, la paisa contó que llevaba más de 24 horas prácticamente sin descansar debido a una agenda que la obligó a viajar entre Colombia y México en muy poco tiempo.

Según explicó, salió el lunes 15 de junio en un vuelo sobre las 11 de la noche rumbo a Bogotá y llegó alrededor de las 5 de la mañana. Sin embargo, apenas una hora después ya debía estar lista para cumplir con una sesión de fotos que tenía programada.

Después de ese compromiso, asistió a un almuerzo, logró descansar cerca de una hora y más tarde acudió a otro evento antes de volver a tomar un avión con destino a Ciudad de México junto a Pipe Bueno.

La creadora de contenido reveló que aterrizó nuevamente sobre las cinco de la mañana y que la fotografía que había publicado fue tomada justo en ese momento, cuando el cansancio ya era evidente.

Incluso compartió un video grabado dentro del avión en el que aparecía junto a su pareja mostrando lo hinchados que tenía los ojos después de tantas horas de viaje.

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¿Por qué Luisa Fernanda W vive en México?

Desde hace algunos años, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno decidieron establecerse en Ciudad de México junto a sus hijos.

La decisión estuvo relacionada con la carrera musical del cantante, quien encontró en ese país nuevas oportunidades para desarrollar sus proyectos y ampliar su presencia internacional.

Por ese motivo, la influenciadora optó por acompañarlo y trasladar allí su hogar, aunque continúa viajando con frecuencia a Colombia para cumplir compromisos laborales y atender diferentes proyectos personales.