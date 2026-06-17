La liendra celebró su cumpleaños en el Mundial 2026; este fue el emotivo momento que compartió

La celebración del cumpleaños de La Liendra terminó coincidiendo con el Mundial 2026, un momento en el que su día especial se cruzó con el ambiente que se vive y con los hinchas que siguen de cerca a las selecciones.

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¿Cuántos años cumplió La Liendra?

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, nació el 18 de junio del 2000 en La Tebaida, Quindío. Con esta fecha como referencia, el creador de contenido llegó a los 26 años durante el Mundial 2026.

En sus redes sociales, suele compartir momentos de su vida cotidiana, y las fechas especiales hacen parte de ese contenido constante.

En esta ocasión, su cumpleaños se dio en medio del evento deportivo, lo que llevó a que una de sus publicaciones se relacionara con lo que estaba ocurriendo en el torneo y su forma de vivirlo.

"Feliz cumpleaños a mi ❤️🎉🥳", escribió.

La Liendra compartió detalles de su cumpleaños en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué mostró La Liendra de su visita al Mundial 2026?

En medio del ambiente que se vive en las ciudades sede del Mundial 2026, donde los asistentes no solo siguen los partidos sino que también han tenido la oportunidad de ver de cerca a algunos jugadores, La Liendra compartió un momento que llamó la atención.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que aparece en un escenario relacionado con el partido entre Portugal y República del Congo, que terminó empatado 1-1. En la grabación se le ve vistiendo la camiseta de la selección portuguesa y siguiendo el partido desde las tribunas.

La Liendra compartió detalles de su visita al Mundial 2026 / (Foto del Canal RCN)

En ese mismo contenido, el creador de contenido mostró un instante en el que Cristiano Ronaldo, desde la distancia, dirige su mirada hacia la zona donde se encontraba La Liendra y parte del público.

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Según lo que se observa en el video, el colombiano intenta llamar su atención mientras el futbolista responde con un gesto breve de saludo hacia la grada y la cámara. Este momento quedó registrado y fue compartido en sus redes como parte de su experiencia en el torneo.

Además, el interés de La Liendra por Cristiano Ronaldo ha sido constante en diferentes publicaciones, lo que explica la relevancia que tuvo para él este tipo de interacción durante el evento.

Así, su paso por el Mundial 2026 terminó quedando registrado no solo por su celebración personal, sino también por este momento puntual que compartió desde el escenario deportivo.