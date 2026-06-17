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Los aficionados colombianos se tomaron Times Square al ritmo de “Cali Pachanguero”

¡De Cali, hasta Nueva York! Así se vivió la celebración de los seguidores de la tricolor previo al partido debut contra Uzbekistán

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Colombianos en el Times Square
Cientos de aficionados colombianos estuvieron en Times Square (Fotos de AFP/Eric Espada y AFP/CARL DE SOUZA)

Tras la noticia de que Colombia había clasificado a la Copa Mundial FIFA 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, miles de colombianos planearon acompañar a la tricolor en las celebraciones y “banderazos” previos a cada partido que vayan a disputar.

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Es por ello que, una grande cantidad de fanáticos llegó a el punto más turístico y reconocido de Nueva York: el Times Square, para poder demostrar su emoción por el primer partido que jugará la selección en el gran torneo deportivo.

¿Por qué los hinchas de la Selección Colombia estaban en Times Square?

El próximo partido que disputará el seleccionado colombiano será el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán. Este debut tiene a miles de personas emocionadas y a la expectativa de un marcador favorable y ganador.

Fanáticos emocionados por el partido de Colombia
Partido de Colombia VS. Ubsekistán en el Mundial 2026 (Foto deAFP/ Raul ARBOLEDA)

Es por ello que, un día antes del encuentro, los hinchas de la Selección Colombia salieron a las calles más icónicas de cada uno de los países anfitriones del torneo. En el caso de Estados Unidos, las principales concentraciones de fanáticos del fútbol se encuentran en Dallas y Miami. Sin embargo, Nueva York, una de las ciudades más importantes del país, no se quedó atrás.

Otra ciudad en la que los colombianos también celebraron la previa del partido, fue en Ciudad de México, específicamente en el Ángel de la Independencia.

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¿Cómo celebraron los hinchas colombianos en el Times Square?

Los colombianos suelen tener una forma particular de celebrar los eventos deportivos en los que participa su selección. Normalmente, incluye banderas, camisetas, tambores, cornetas, entre otras cosas. Sin embargo, hay un elemento indispensable con la que lo hinchas de la tricolor se sienten identificados plenamente: la música.

Debido a ello, los ciudadanos americanos se sorprendieron al observar a cientos de colombianos bailando salsa en las calles de Nueva York. La canción con la que los hinchas lograron emocionarse más fue con “Cali Pachanguero”.

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¿Por qué “Cali Pachanguero” es tan importante para los colombianos?

Esta composición realizada por la emblemática agrupación caleña “Grupo Niche” en 1984, se ha convertido en un símbolo de identidad cultural para miles de colombianos.

La canción nació como un homenaje a Cali, ciudad reconocida mundialmente por su cultura salsera. Con el paso de los años, trascendió las fronteras de la capital vallecaucana y pasó a representar el orgullo colombiano en general.

Por eso es común escucharla en celebraciones deportivas, fiestas nacionales, triunfos de la Selección Colombia y encuentros de colombianos en el exterior. Además, su coro es fácilmente reconocible para varias generaciones, lo que hace que despierte un sentimiento de nostalgia, pertenencia y unión.

Miembros de Grupo Niche
Grupo Niche es el autor de la reconocida canción "Cali Pachanguero" (Foto de AFP/Mike Coppola)

 

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