Luis Alfonso se sinceró y le pidió perdón a su esposa en plena boda y así reaccionó Luisa Pulgarín

Luis Alfonso se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia luego de que saliera a la luz un emotivo momento de la tercera ceremonia de matrimonio que celebró junto a su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín.

La pareja, que lleva varios años de relación y tiene tres hijos, decidió volver a unir sus vidas en una ceremonia religiosa rodeada de sus seres queridos.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron

¿Qué le dijo Luis Alfonso a Luisa Fernanda Pulgarín durante la ceremonia?

Como se recuerda, el cantante de música popular ha contraído matrimonio en tres ocasiones con la misma mujer, decisión que volvió a generar reacciones entre sus seguidores.

Recientemente, Luisa Fernanda Pulgarín compartió un video en sus redes sociales en el que mostró uno de los momentos más especiales que se vivieron durante la ceremonia religiosa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así fue la exclusiva fiesta de 15 años de la hija de Yeison Jiménez: un detalle conmovió a los invitados

En medio de la iglesia y ante la presencia de familiares y personas cercanas, Luis Alfonso tomó la palabra y le dedicó un emotivo mensaje a su esposa.

El inesperado mensaje de Luis Alfonso a su esposa en su tercera boda. (Foto: Canal RCN)

“Quiero darle las gracias a Dios por ser la mujer de mi vida. Estoy muy agradecido porque seas mi esposa, quien le ha dado dignidad a mi hogar y sé que mis hijos están bien. Gracias por darme una familia”, expresó el artista.

Además, aprovechó para reconocer algunos errores que ha cometido a lo largo de su vida y le pidió disculpas públicamente.

“He tenido muchos errores en mi vida, como todo ser humano, y ante todo mil disculpas por todas las veces que te he hecho desconfiar, que te he hecho llorar y decepcionar”, manifestó.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda Pulgarín a las palabras de Luis Alfonso?

Mientras el cantante pronunciaba estas palabras, Luisa Fernanda Pulgarín se mostró conmovida y en varios momentos estuvo soltar las lágrimas.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial de Fútbol 2026: ¿dónde ver el partido completo?

En el video se pudo observar algunos detalles de la ceremonia privada, en la que habrían estado presentes familiares y personas cercanas a la pareja.

Además, en el fondo se observó a un grupo de artistas interpretando música con violín mientras la pareja disfrutaba daba el discurso en medio de la unión.

El inesperado mensaje de Luis Alfonso a su esposa en su tercera boda. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Luisa Fernanda Pulgarín acompañó el video con un mensaje dedicado al cantante.

“Mi lanza, TE AMO, mil veces te diría que sí”, escribió junto a varios emojis de corazones.

Como era de esperarse el video se llenó de comentarios: “Todas queremos un hombre que nos admire así” y “Un hombre enamorado”.