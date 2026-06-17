Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial de Fútbol 2026: ¿dónde ver el partido completo?

Este miércoles 17 de junio Colombia tendrá su esperado debut frente a Uzbekistán en el Mundial de Fútbol 2026.

La Tricolor saltará a la cancha del Estadio Azteca de Ciudad de México con la intención de comenzar con un resultado positivo su participación en esta nueva edición de la copa más importante del mundo.

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¿Dónde ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial de Fútbol 2026?

La selección colombiana hace parte del Grupo K y tendrá como primer rival a Uzbekistán, un equipo que haciendo historia al disputar por primera vez una Copa del Mundo.

Los aficionados del fútbol en Colombia podrán seguir el compromiso de este miércoles comienza a las 9:00 de la noche, hora colombiana.

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La transmisión estará disponible a través del Canal RCN desde las 7 p.m. y también por diferentes plataformas digitales para quienes prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles.

Los seguidores podrán conectarse mediante el canal oficial de YouTube del Canal RCN. y TikTok. También podrán conectarse La Suplente en la app de Canal RCN.

Este encuentro marca el inicio del camino de la Selección Colombia en el Mundial y por eso ha despertado una gran expectativa entre los aficionados que esperan ver el desempeño del equipo en esta primera jornada.

¿Qué se sabe del rival de Colombia en su debut mundialista?

Uzbekistán llega como una de las selecciones que ha generado más curiosidad debido a que consiguió una clasificación histórica a su primera Copa del Mundo.

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Aunque será su debut en un Mundial, el equipo cuenta con una figura reconocida dentro de su equipo. Su entrenador es el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006 y una de las leyendas del fútbol internacional.

Por su parte, Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, buscará comenzar con pie derecho una fase de grupos que será determinante para sus aspiraciones dentro del campeonato.

El próximo encuentro de Colombia será el próximo 23 de junio contra Selección de fútbol de la República Democrática del Congo en medio de este reto mundialista que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.