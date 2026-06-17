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Jhon Arias sorprendió con iniciativa para que su comunidad disfrute el debut de Colombia en el Mundial

Un jugador de la Selección Colombia organizó evento para que su comunidad con problemas de conexión no se pierdan el partido.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El noble gesto de Jhon Arias para que su barrio no se pierda el Mundial 2026
Jhon Arias emocionó a su comunidad con inesperado gesto antes del debut de Colombia. (AFP/ Patrick T. Fallon)

Por fin llegó la anhelada fecha para el debut de Colombia en La Copa Mundial FIFA 2026, pues esta noche del miércoles 17 de junio, nuestra Selección se enfrentará en su primer partido contra Uzbekistán.

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Sin duda, este momento lo ha estado esperando todo el país, porque Colombia juega tras una semana de haber iniciado este importante evento deportivo. Para muchos es una fecha especial, porque el fútbol es algo que une a todo el país y precisamente, los jugadores han pedido la fuerza de todos.

Horas previas al partido, los jugadores han compartido momentos en sus redes sociales, dejando ver que están calentando motores para lo que se viene en este Mundial, en el cual, promete mucho.

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Por otro lado, aunque es un momento especial para todo el país, la conexión para poder ver el partido, lastimosamente sigue siendo un problema para algunas zonas de Colombia, por lo que uno de los jugadores organizó un evento para su comunidad.

¿Cuál jugador de la Selección Colombia organizó un evento para que su comunidad no se pierda el partido esta noche?

A través de las redes sociales está circulando un video del jugador 11 de la Selección Colombia, Jhon Arias, quien hizo un importante anuncio para que su comunidad no se pierda su debut contra Uzbekistán.

Jhon Arias emocionó a su comunidad con inesperado gesto antes del debut de Colombia
El gesto de Jhon Arias con Quibdó que está conmoviendo a los hinchas. (AFP/ Winslow Townson)

Precisamente, en el barrio Samper, en Quibdó, todavía hay problemas con la conectividad y para que los habitantes de esta zona no se pierdan el partido de Colombia, el futbolista organizó un evento para que todos puedan acceder a este importante momento para el país.

“Para mí es un enorme gusto hacer parte de algo tan bonito, poder retribuir un poco todo ese cariño que ustedes me dan a diario”, dijo Arias.

¿Cómo se vive el momento antes del debut de Colombia en la Copa Mundial 2026?

Para los colombianos todo es fiesta y emoción, por lo que, desde horas de la mañana del miércoles, ya se han vestido con la camiseta de Colombia y a través de redes sociales han dejado ver los felices que están por esta fecha.

El gesto de Jhon Arias con Quibdó que está conmoviendo a los hinchas
El noble gesto de Jhon Arias para que su barrio no se pierda el Mundial 2026. (AFP/ Juan BARRETO )

Además, han compartido memes que representan lo ansiosos que se sienten por ver a Colombia dejando todo en la cancha esta noche, momentos divertidos que se han viralizado en todas las redes sociales.

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