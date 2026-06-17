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¿Qué significan las nuevas sillas aguamarinas de TransMilenio? Esto debe saber

TransMilenio anunció cambios en sus buses con sillas aguamarinas y no todos podrán usarlas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
TransMilenio estrenó sillas aguamarinas: esto representa su nuevo color
TransMilenio estrenó sillas aguamarinas: esto representa su nuevo color. (Foto AFP: Raúl Arboleda).

TransMilenio anunció la incorporación de nuevas sillas aguamarinas en sus nuevos buses eléctricos, generando preguntas entre los usuarios sobre su función y quiénes podrán utilizarlas. Conozca qué significan estos espacios y los detalles de su implementación en el sistema.

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¿Qué se sabe sobre la llegada de nuevos buses eléctricos de TransMilenio?

Desde hace varios meses, el sistema de transporte público de Bogotá anunció la incorporación de 68 buses eléctricos para el SITP. Con esta llegada, se espera que durante lo que resta de 2026 y el 2027 la ciudad cuente con 711 vehículos eléctricos entre buses zonales y troncales.

Las nuevas sillas aguamarinas de TransMilenio tienen un propósito especial
Las nuevas sillas aguamarinas de TransMilenio tienen un propósito especial. (Foto AFP: Guillermo Legaria).

Estos nuevos articulados contarán con un color de silla adicional a los tradicionales rojo y azul, los cuales permiten identificar espacios destinados a determinados grupos de usuarios, una medida similar a la que se implementará con las nuevas sillas aguamarinas.

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Actualmente, las sillas rojas pueden ser utilizadas por cualquier pasajero, mientras que las azules están destinadas a mujeres embarazadas, personas con niños en brazos, usuarios con lesiones, discapacidad o movilidad reducida.

Así como también cuenta con espacios destinados a coches de bebés o sillas de ruedas, además de espacios únicos para perritos de asistencia y su dueño.

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¿Quiénes podrán sentarse en las nuevas sillas aguamarinas de TransMilenio?

Según información brindada por la Alcaldía de Bogotá, las sillas de color aguamarina que estén dentro de los articulados estarán destinadas a personas cuidadoras, es decir, aquellas que necesitan del servicio y no pueden hacer uso de él completamente solas.

¿Qué significan las nuevas sillas aguamarinas de TransMilenio? Conozca quiénes las usarán
¿Qué significan las nuevas sillas aguamarinas de TransMilenio? Conozca quiénes las usarán (Foto AFP: Guillermo Legaria).

Es decir, si una persona va con una persona que padece alguna discapacidad, niños pequeños, un adulto mayor o un usuario que requiera acompañamiento, también tendrá derecho a usar esta silla.

“El propósito es reconocer que quien cuida también necesita condiciones más cómodas y seguras para el viaje”

Es decir, que a diferencia de las sillas azules, las de color aguamarina permitirá que la persona cuidadora también pueda sentarse junto a quien necesita de su acompañamiento, pese a no tener las mismas complicaciones.

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