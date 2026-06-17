Shakira fue captada en comprometedora escena con famoso actor: ¿romance confirmado?
Shakira fue captada junto a un reconocido actor en una escena que desató rumores sobre un posible romance.
La reconocida cantante colombiana Shakira volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez por su vida sentimental. En las últimas horas se difundieron varias fotografías en las que aparece junto a un reconocido actor y, posteriormente, se conoció un video que la mostró en una comprometedora escena, lo que avivó los rumores de un posible romance.
¿Quién es el famoso actor con el que Shakira fue captada?
Luego de la polémica que protagonizó tras su presentación en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde fue señalada de haber enviado a una doble para realizar el espectáculo, Shakira vuelve a ser tema de conversación, esta vez por su vida sentimental.
En las últimas horas, la reconocida cantante colombiana fue captada en Los Ángeles, Estados Unidos, junto al actor mexicano Manuel García Rulfo. Ambos fueron vistos saliendo del The Sunset Tower Hotel y, posteriormente, abordando el vehículo del actor, quien iba al volante mientras ella ocupaba el asiento de copiloto.
Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales y desataron rumores sobre un posible romance entre ambos.
¿Cuál fue la comprometedora escena en la que fueron captados Shakira y el famoso actor mexicano?
Sin embargo, estas no fueron las únicas imágenes que salieron a la luz de este encuentro. Al parecer, ambos se dirigieron a un prestigioso bar, donde fueron captados compartiendo un momento que avivó los rumores sobre su cercanía.
En las imágenes se les observa bailando salsa mientras sonríen y disfrutan de la velada en compañía de otros asistentes.
El video se sumó a las imágenes que han estado circulando en redes sociales durante las últimas horas y generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en especular sobre un posible romance entre la cantante colombiana y el reconocido actor mexicano.
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"Shakira merece darse una nueva oportunidad en el amor", "Hay química entre los dos y eso es evidente", "Ojalá pronto confirmen si están saliendo", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas tras la difusión del video y las fotografías.