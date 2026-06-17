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¿Qué le pasó a Juan Fernando Quintero? Gesto antes del debut de Colombia en el Mundial generó revuelo

Juan Fernando Quintero llamó la atención por gesto que hizo antes del debut de Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El inesperado gesto de Juan Fernando Quintero antes de Colombia vs. Uzbekistán
Juan Fernando Quintero sorprendió con una publicación antes del debut de Colombia en el Mundial. (Foto: AFP)

El jugador colombiano Juan Fernando Quintero desató revuelo en redes sociales luego de compartir unas imágenes horas antes del debut de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

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¿Qué publicó Juan Fernando Quintero antes del partido entre Colombia y Uzbekistán?

Estas imágenes no solo despertaron la emoción de los aficionados por el primer partido de la Tricolor, sino que también generaron comentarios el gestos que hizo el futbolista.

Este miércoles 17 de junio, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, debutará en el Mundial de Fútbol 2026 enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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Previo al compromiso deportivo, Juan Fernando Quintero compartió tres fotografías en sus redes sociales que llamaron la atención entre los fans de la Selección Colombia.

En una de las imágenes, el jugador aparece con un gesto serio mientras señala con su dedo índice el tatuaje que tiene en la nuca y en el que se lee “Comuna 13”. En las otras dos fotografías posa con la camiseta oficial de la Selección Colombia.

El inesperado gesto de Juan Fernando Quintero antes de Colombia vs. Uzbekistán
Juan Fernando Quintero sorprendió con una publicación antes del debut de Colombia en el Mundial. (Foto: AFP)

Junto con un mensaje que decía: “Ya casi”, y tres corazones en color amarillo, azul y rojo, haciendo referencia a la bandera colombiana.

¿Por qué el gesto de Juan Fernando Quintero causó revuelo?

Pero más allá de causar comentarios positivos sobre sus actuaciones en la cancha y la emoción por el partido que jugara la Selección hoy en el Mundial, lo que realmente llamó la atención fue el gesto en la primera fotografía en la que se ve con un gesto de tristeza, ya que muchos seguidores se fijaron en la expresión de su rostro.

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Y es que las imágenes fueron publicadas pocas horas antes del encuentro y coincidieron con la información que se ha dado a conocer sobre la alineación inicial de la Selección Colombia.

El inesperado gesto de Juan Fernando Quintero antes de Colombia vs. Uzbekistán
Juan Fernando Quintero sorprendió con una publicación antes del debut de Colombia en el Mundial. (Foto: AFP)

Como bien se conoce, Juan Fernando Quintero no será titular en el partido frente a Uzbekistán y comenzará el encuentro desde el banco de suplentes, mientras que James Rodríguez sería el encargado de liderar el equipo en este encuentro.

Como era de esperarse los seguidores dejaron sus corazones y comentarios sobre lo que será el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

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