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Recrean con IA cómo habría sido la vida de Gaspi y Oliver Tree si no hubieran subido al helicóptero

Impactante video con IA muestra cómo Gaspi y Oliver Tree habrían evitado la tragedia en Brasil.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El video con IA de Gaspi y Oliver Tree que está conmoviendo a miles tras la tragedia en Brasil
Así habría cambiado la historia de Gaspi y Oliver Tree, según una recreación hecha con IA. (Fotos: AFP)

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y del cantante estadounidense Oliver Tree continúa generando conmoción en redes sociales días después del accidente aéreo ocurrido en Brasil.

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¿Qué muestra el video creado con inteligencia artificial sobre Gaspi y Oliver Tree?

En las últimas horas, un video creado con inteligencia artificial ha llamado la atención de miles de usuarios al recrear cómo habría sido una escena alternativa si ambos no se hubieran subido al helicóptero.

La tragedia ocurrió el domingo 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros colisionaron, dejando seis víctimas mortales. Entre ellas se encontraban el youtuber Gaspi, el director audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

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Tres días después del accidente, comenzó a circular en redes sociales un video realizado con inteligencia artificial que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de los artistas.

Mueren Oliver Tree y Gaspi en accidente aéreo.
El video del accidente aéreo donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi. (Foto: Freepik)

En las imágenes se observa un helicóptero negro, similar al que estuvo involucrado en el accidente. También aparecen Gaspi y Oliver Tree a punto de abordar la aeronave.

Sin embargo, la recreación muestra que una persona les pide que esperen y, tras ese momento, ambos deciden bajarse del helicóptero.

Posteriormente, todos permanecen conversando en el helipuerto mientras de fondo se observa una panorámica de Río de Janeiro.

 

¿Cómo reaccionaron los fans de Gaspi y Oliver Tree a la recreación con IA?

Como era de esperarse el video generó miles de reacciones entre los seguidores de los artistas quienes se mostraron conmovidos al ver lo que hubiese pasado si la historia fuera diferente.

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“Ojalá fuera realidad”, fue uno de los comentarios tras el video de un joven músico cubano de música urbana.

Desde que se confirmó el fallecimiento diferentes creadores de contenido, artistas y seguidores han compartido mensajes, homenajes y publicaciones recordando a Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale.

Ibai Llanos reaccionó a la muerte de Gaspi y su mensaje conmovió

Hasta el momento, las autoridades brasileñas investigan las causas del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

Una de las principales hipótesis apunta a un posible transporte clandestino de pasajeros. También analizan videos de seguridad, las comunicaciones entre los pilotos y los planes de vuelo. Por el momento no existe una causa oficial confirmada del accidente.

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