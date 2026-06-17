La Selección Colombia se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 por la nomina que tiene, provocando que los fanáticos del fútbol vuelquen su atención a los cafeteros como uno de los favoritos de este encuentro deportivo tan importante.

En medio de la atención que tienen, muchos seguidores se han cuestionado sobre el patrimonio de sus jugadores.

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¿Quién es el jugador con más dinero de la Selección Colombia?

El futbolista que más dinero tendría de la Selección Colombia actual sería el centrocampista James Rodríguez, quien tiene una fortuna estimada entre los 80 y 100 millones de dólares tras sus fichajes al Real Madrid y FC Bayern Munich; además de sus contratos publicitarios globales, derechos de imagen y emprendimientos personales.

Sin embargo, eso no significa que sea el jugador que cobre más caro actualmente por su profesión.

Cabe destacar que, el arquero David Ospina también se encuentra con un patrimonio estimado en $70 millones de dólares tras su paso por grandes clubes como el Arsenal y Napoli.

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¿Quién es el jugador más caro de la Selección Colombia?

El futbolista Luis Díaz es el jugador mejor pago en la actualidad con un salario de 14 millones de euros por su contrato con el Bayern Munich.

De acuerdo con estimaciones de Transfermarkt para el Mundial 2026, el jugador tiene una de las valoraciones más altas, rodeando los 70 millones de euros; es decir, que eso podría costar ficharlo.

Los futbolistas Luis Suárez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Richard Ríos también están altamente valorados.

Por ahora, los jugadores siguen dando lo mejor de ellos y dejando en alto el nombre de Colombia alrededor del mundo.

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¿Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia disputará el primer partido del Mundial este 17 de junio con la Selección de Uzbekistán, el martes 23 de junio contra RD Congo y el 27 de junio contra Portugal, siendo este último uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del fútbol tras estar presente Cristiano Ronaldo.

Por ahora, los fanáticos siguen apoyando a sus favoritos y dando sus respectivos marcadores.