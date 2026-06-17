La Selección de Colombia se enfrentará este miércoles 17 de junio contra la Selección de Uzbekistán en el Estadio Azteca en la ciudad de México en marco del Mundial 2026.

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¿Qué pasa si Colombia pierde contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

El partido se dará a las 9:00 p.m., hora Colombia y lo podrás ver completo a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN.

En este encuentro la selección cafetera espera llevarse el triunfo para poder avanzar y llevarse el triunfo como el mejor equipo del mundo.

Colombia quedó en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática el Congo y Uzbekistán, contra quienes deben jugar para sumar puntos y pasar a dieciseisavos de final.

En caso de que la Selección Colombia llegue a perder contra la Selección de Uzbekistán seguirá en competencia, sin quedar eliminada, pero se complicarían sus opciones para ascender.

Si la selección cafetera pierde no obtendría ningún punto y Uzbekistán se llevaría 3 puntos, por lo que Colombia tendría que luchar por esos puntos con más fuerza contra República Democrática el Congo y Portugal.

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Cabe destacar que, Colombia necesitaría acumular entre 4 y 6 puntos para poder pasar a la siguiente fase.

En caso tal de que Colombia empate contra Uzbekistán tendría un punto, es decir un mejor panorama y una situación manejable de cara con los otros dos encuentros.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial, 2026?

La Selección de Colombia volverá a competir el próximo martes 23 de junio contra República Democrática el Congo y el próximo sábado 27 de junio contra Portugal, siendo este último uno de los aclamados por los fanáticos del fútbol al ver a los colombianos jugar contra uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo.

Por ahora, los jugadores colombianos se han mostrado muy optimistas con el Mundial y con la esperanza de que saldrán ganadores de estos encuentros.

Mientras millones de colombianos han demostrado todo su apoyo y anhelo en que Colombia pueda ganar y avanzar.