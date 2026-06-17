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¿Qué pasa si Colombia pierde o empata contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

Esto pasaría con Colombia en caso de que pierda o empate en el partido contra Uzbekistán.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
seleccion colombia contra uzbekistan mundial 2026
Detalles sobre el encuentro entre Colombia contra Uzbekistán/AFP: Raul ARBOLEDA

La Selección de Colombia se enfrentará este miércoles 17 de junio contra la Selección de Uzbekistán en el Estadio Azteca en la ciudad de México en marco del Mundial 2026.

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¿Qué pasa si Colombia pierde contra Uzbekistán en el Mundial 2026?

El partido se dará a las 9:00 p.m., hora Colombia y lo podrás ver completo a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN.

En este encuentro la selección cafetera espera llevarse el triunfo para poder avanzar y llevarse el triunfo como el mejor equipo del mundo.

seleccion colombia contra uzbekistan en mundial 2026

Colombia quedó en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática el Congo y Uzbekistán, contra quienes deben jugar para sumar puntos y pasar a dieciseisavos de final.

En caso de que la Selección Colombia llegue a perder contra la Selección de Uzbekistán seguirá en competencia, sin quedar eliminada, pero se complicarían sus opciones para ascender.

Si la selección cafetera pierde no obtendría ningún punto y Uzbekistán se llevaría 3 puntos, por lo que Colombia tendría que luchar por esos puntos con más fuerza contra República Democrática el Congo y Portugal.

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Cabe destacar que, Colombia necesitaría acumular entre 4 y 6 puntos para poder pasar a la siguiente fase.

En caso tal de que Colombia empate contra Uzbekistán tendría un punto, es decir un mejor panorama y una situación manejable de cara con los otros dos encuentros.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial, 2026?

La Selección de Colombia volverá a competir el próximo martes 23 de junio contra República Democrática el Congo y el próximo sábado 27 de junio contra Portugal, siendo este último uno de los aclamados por los fanáticos del fútbol al ver a los colombianos jugar contra uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo.

colombia sobre la posibilidad de perder contra uzbekistan

Por ahora, los jugadores colombianos se han mostrado muy optimistas con el Mundial y con la esperanza de que saldrán ganadores de estos encuentros.

Mientras millones de colombianos han demostrado todo su apoyo y anhelo en que Colombia pueda ganar y avanzar.

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