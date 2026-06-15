Papás de Mariana Zapata revelaron qué opinan de que su hija tenga una relación con Juanda Caribe

Los papás de la influenciadora Mariana Zapata se pronunciaron sobre la relación que hay entre su hija y el cantante Juanda Caribe, con quien podría sostener un noviazgo debido a la conexión que se ha visto entre ellos.

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¿Qué dijo el papá de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe?

En una entrevista de la creadora de contenido Fernanda 'Muelitas' con el papá de Mariana Zapata en una feria de belleza en Medellín, se le preguntó por Juanda Caribe y la posibilidad de una relación entre los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, a lo que este dio a conocer su opinión sobre el barranquillero.

"La verdad la decisión que tome mi hija yo la apoyo. Ella es mayorcita, tiene 25 años, si ella quiere estar con Juanda bienvenido sea. A mí Juanda me cae bien la verdad, ya ella si sí o no, yo la apoyo y si me van a funar porque la apoyo que me funen", dijo.

Asimismo, se confesó sobre el leve romance que tuvo Mariana Zapata con el influenciador Eidevin, a lo que señaló que esa relación no le gustaba y tildó al creador de "poco hombre" tras haber hablado mal de la paisa luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo la mamá de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe?

El comediante sorprendió en una feria de belleza apoyando el emprendimiento de productos capilares de Mariana Zapata al lucir con su personaje de Mamá Dora, que se dio en las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia y con el que logró conectar con varios fanáticos.

Bajo este personaje, Juanda Caribe bromeó con la mamá de Mariana Zapata y le señaló que le aconsejaba que alejara a su hija de Juanda Caribe, pues era lo peorcito que había, a lo que ella le señaló que no consideraba que era así.

"A mí no me parece, yo lo defiendo a capa y esp*da", confesó.

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Con estas declaraciones de los papás de Mariana Zapata, se confirmó que la familia de la influenciadora está de acuerdo con que ellos puedan sostener un noviazgo si así se da entre ellos.