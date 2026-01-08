La Blanquita apareció devastada y se pronunció tras ruptura con Naim Darrechi: "no puedo más"

Katy Cardona, mejor conocida como La Blanquita, apareció en las últimas horas completamente devastada llorando tras confirmar la ruptura con Naim Darrechi, en un video que rápidamente generó preocupación por parte de los internautas pues allí abrió su corazón para hablar de lo que, según ella, ha vivido a lo largo de su relación.

¿Qué dijo La Blanquita sobre su ruptura con Naim Darrechi?

Luego de que empezara a circular en las plataformas digitales el momento exacto en el que ella y Darrechi confirmaron su ruptura, la joven creadora de contenido decidió pronunciarse minutos después para hablar de lo sucedido y expresar su sentir tras el difícil momento que atraviesa.

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"Yo he luchado mucho por esta relación más de lo que ustedes piensan, pero me estoy agotando, no puedo más, lo siento, no puedo más, no puedo dejar de ser yo, no puedo dejar de ser la Katy contenta alegre por estar con alguien que no me deja ser, que me dice muchas cosas que ustedes no presencian, yo no estoy acostumbrada a eso", fueron las palabras de la mujer.

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De acuerdo con la joven colombiana, puede que por sus palabras ahora puedan tildarla de hipócrita, esto luego de que en su momento hubiese dicho que Darrechi había sido el mejor hombre de su vida, pues lo dijo porque sí recibió de él la atención que quería, sin embargo, sus actitudes la llevaron a tomar la decisión de poner fin a su noviazgo.

"Y sé que suena un poco hipócrita el hecho de haberle dicho que ha sido el mejor hombre que ha estado en vida porque sí me ha dado mucha atención la verdad y es lo que una mujer en sí desea, pero tantas faltas de respeto, tanto m4ltrat0 verbal, lo siento pero no puedo más con eso", insistió.

La noticia sobre la ruptura de La Blanquita y el creador de contenido español continúa apoderándose de la conversación en redes, especialmente por la manera en la que ambos hicieron pública su decisión, ya que fue durante una transmisión cuando Naim evidentemente molestó, aseguró que no estaban juntos.